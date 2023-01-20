Цена клочка бумаги: что стоит за резолюцией Европарламента?

Автор: Акпер Гасанов

Европейский парламент принял резолюцию "о гуманитарных последствиях блокады Нагорного-Карабаха". Одно название данной резолюции указывает на ее предвзятость и антиазербайджанский характер. Потому, что нет никакого Нагорного Карабаха, тем более через дефис. Как известно, 7 июля 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике".

Согласно этому указу, был создан Карабахский экономический район Азербайджана. Он включает административные районы Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди. При этом, важно напомнить еще об одном моменте.

По итогам состоявшейся в прошлом году в Праге встречи, участниками которой были Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон, было принято совместное заявление.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится в нем.

Проще говоря, в Праге Армения признала, что и Карабахский экономический район является неотъемлемой частью Азербайджана. Соответственно, все происходящее там является сугубо внутренним делом Азербайджана. При этом, возникает вопрос правового статуса армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Никто из них не является гражданином Азербайджана. Соответственно, они находятся там незаконно.

Одних этих, перечисленных выше аргументов достаточно, чтобы понять, сколь предвзятой, а может и ангажированной является позиция Европарламента, который принял резолюцию в известных традициях голосования по-советски, то есть посредством поднятия рук, без фактического подсчета голосов. Впрочем, это носит характер детской забавы по сравнению с текстом резолюции.

В резолюции подчеркивается необходимость всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, гарантирующего права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджан всегда заявлял, что армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе, будут иметь ровно те же самые права, что и граждане всего остального Азербайджана. Наделять кого-то особыми правами неправильно, недемократично и опасно, с точки зрения создания прецедента. Азербайджанцы в Азербайджане имеют такие же права, как и евреи, украинцы, лезгины, талыши, русские и представители иных национальностей республики.

Читаем резолюцию далее и видим, что "Европарламент настоятельно призывает Азербайджан уважать и выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и немедленно открыть Лачинский коридор, чтобы обеспечить свободу передвижения и доступ к основным товарам и услугам, тем самым гарантируя безопасность в регионе и сохраняя средства к существованию жителей".

В реальности, согласно трехстороннему Заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, с 1 декабря 2020 года Лачинский район спустя 28 лет перешел под контроль Азербайджана. Армяне, проживавшие в Лачинском районе, обратились к Азербайджану с просьбой предоставить им дополнительное время до 25 августа 2022 года для того, чтобы покинуть Лачин.

Азербайджан, проявив гуманизм, создал для них эту возможность. 26 августа Азербайджанская армия вошла в город Лачин. 21 сентября Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Лачин, в центре города поднял флаг Азербайджана. То есть, если бы Азербайджан не придерживался норм гуманизма, он бы не разрешил армянской стороне преспокойно собирать вещи. Ведь, в годы Первой Карабахской войны, когда армянские оккупанты захватили территории Азербайджана, никто не давал азербайджанцам времени спокойно покинуть свои родные места. Их выгоняли насильно, подвергая пыткам, насилию, а порой и убивая.

Но в Европарламенте об этом решили не вспоминать. Как и о том, что Армения, вопреки 4 пункту трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои силы с территории Азербайджана, а также, грубо нарушив пункт 6 трехстороннего Заявления и переправив мины, злоупотребила Лачинской дорогой для незаконной военной деятельности, совершив провокации против Азербайджана.

В целом, за последние 30 лет более 3330 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, причем более 260 из них - после окончания 44-дневной войны 2020 года. Также напомню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) установила порядка 1 млн мин. По его словам, для разминирования этих территорий Азербайджану, по оценкам международных экспертов, необходимо около 30 лет и $25 млрд.

И вот на фоне всего этого, вместо заявления в адрес Армении с требованием прекратить минный террор и возмещения всех убытков, причиненных Азербайджану, Европарламент принимает резолюцию против...пострадавшей стороны. Это нонсенс! Европарламент пытается представить армянскую сторону, которая десятилетиями держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в качестве... пострадавшей стороны. В Европарламенте делают вид, что не в курсе того, что карабахские армяне нещадно эксплуатируют золоторудное месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли".

Прибыль от этих незаконных действий составляет львиную долю доходов карабахских сепаратистов. Естественно, Азербайджан потребовал проведения мониторинга на своей законной территории, на указанных выше месторождениях. Но российские миротворцы не позволяют проводить мониторинг.

Вот, против чего выступают азербайджанские активисты. Они проводят пикет на трассе Шуша-Ханкенди, выступая против действий российских миротворцев, перекрывших Лачинский коридор и препятствующих проведению мониторинга на месторождениях "Гызылбулаг" и "Демирли". Но в Европарламенте принимают антиазербайджанскую резолюцию, по сути призывающую предоставить карабахским армянам право и дальше незаконно пребывать на территории Азербайджана, варварски грабя его природные ресурсы.

Случайно ли это? Есть основания предполагать, что нет. Не так давно по делу о незаконном лоббизме со стороны Катара была арестована вице-президент Европарламента, гречанка Ева Кайли. Ее обвинили в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции".

Кайли не смогла воспользоваться депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана на месте преступления. После сообщений об аресте Еву Кайли исключили из ее политической партии PASOK в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте. Сообщается, что у нее дома были найдены сумки с деньгами. Также был допрошен отец Кайли. Утверждается, что он пытался сбежать с чемоданом, полным денег, когда сообщники сказали ему о визите полиции. Его поймали на пороге гостиницы. Уже известно, что Ева Кайли сделала уже частичные признания о том, что просила своего отца Александроса Кайлиса спрятать значительную сумму денег в ее доме.

Все это говорит о том, что Европарламент является насквозь коррумпированной структурой. При этом, Ева Кайли являлась заместителем председателя Подкомиссии по обороне и безопасности Комиссии по внешним отношениям Европарламента, которая собирала подписи с призывом провести обсуждения, связанные с "ситуацией в Нагорном Карабахе".

Также напомню, что "Группа дружбы с Арменией" в Европарламенте находится на постоянной финансовой "подпитке" нескольких миллиардеров армянского происхождения, использующих влияние "своих людей" в высшем законодательном органе Евросоюза для осуществления коррупционных схем и отмывания грязных денег.

Исходя из всего этого, есть основания предполагать, что нынешняя антиазербайджанская резолюция Европарламента профинансирована армянским лобби. Соответственно, она никак не может быть чем-то, чему в Баку придают значение. Эта резолюция - обычный клочок бумаги, всего лишь наглядно демонстрирующий, что все может иметь свою цену. В том числе и антиазербайджанская риторика.