"Азербайджан укрепляет свою армию, а в ВС Армении царит беспредел"

Недавний визит руководящяего состава Министерства обороны Азербайджана в воинскую часть коммандо и другие воинские части, расположенные на границе с Арменией, вызвали переполох в Ереване.

Как сообщает Day.Az, армянские военно-политические аналитики обращают внимание на сложную ситуацию в их стране на фоне усиления азербайджанской армии.

Бывший член делегации Армении в ПАСЕ, политолог Татевик Айрапетян обеспокоена тем, что ее страна не готова к возможным боевым действиям с Азербайджаном.

Она добавила, что, в отличие от Еревана, Баку готов к любым угрозам и опасностям и постоянно укрепляет свою армию.

Айрапетян обратила внимание на проведенную начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-полковником Керимом Велиевым проверку боеготовности воинских частей в Лачине и Кяльбаджаре.

"Начальник Генштаба заслушал доклады об оперативной обстановке и организации несения боевого дежурства и дал соответствующие указания своевременно и решительно пресечь возможные провокации. Напомним также, что 14 января глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов провел совещание. В рамках данного совещания Гасанов дал конкретные задачи по поддержанию боеготовности подразделений на высоком уровне и готовности в любой момент предотвратить возможную провокацию", - отметила Айрапетян, добавив что на этом фоне в армянской армии царит растерянность и беспредел.

"На этом фоне мы читаем заявления официальных учреждений о трагической гибели 15 военнослужащих минобороны Армении и еще раз убеждаемся в том, насколько мы неадекватны угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Не могу понять, как можно обесценивать борьбу между людьми, быть таким безразличным, формировать такое отношение к армии? Армию так не содержат, так армию уничтожают", - сетует армянский политолог.

Отметим, что согласно международному рейтингу портала Global Firepower, в 2023 г. Азербайджан занял 57 место среди 145 стран по военной мощи. Грузия расположилась на 85-ом, а Армения на 94-ом месте. Таким образом, у Азербайджана самая сильная армия на Южном Кавказе.