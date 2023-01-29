Автор: Байрам Эльшадов

По мере того как протесты в Иране в связи со смертью 22-летней Махсы Амини в полицейском участке принимает неудержимый характер, официальный Тегеран наращивает усилия по отвлечению внимания от происходящего. Политологи считают, что главная задача иранских властей на этом направлении - найти "внешнего врага" и развязать локальную войну. Этим объясняется операция Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и угрозы Тегерана в адрес Азербайджана со стороны чиновников и депутатов ИРИ. Однако теперь ситуация складывается в печальном русле для иранского режима, который может рухнуть под натиском своих же неудавшихся провокаций.

Во время 44-дневной войны ирано-азербайджанские отношения оставляли желать лучшего. На словах называющая себя "исламской республикой" Иран оказывал помощь Армении и выражал недовольство контрнаступательной операции Азербайджана по освобождению оккупированных территорий. При этом официальный Баку реагировал на действия Ирана с максимальной сдержанностью.

После того, как война закончилась победой Азербайджана, официальный Тегеран усилил критику в отношении Баку. В частности, волна протестов в Иране увеличила количество угроз муллократического режима, который приказал своим подчиненным озвучивать провокационные заявления.

Несколько дней назад представитель города Салмас, секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского совета Ягуб Рзазаде пригрозил Азербайджану в парламенте Ирана. "Если Азербайджан объединится, то именно ваш Азербайджан войдет в состав Исламской Республики Иран. Я также признателен и благодарю сардара Асанлу за нападение на базы сепаратистских и контрреволюционных элементов", - сказал он.

Его поддержал и депутат Урмии, глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ассамблеи Исламского совета Вахид Джалалзаде. "Обращу внимание прихвостней Азербайджанской Республики на то, что они должны знать о ореховой скорлупе, брошенной им под ноги сионистами и американцами", - подчеркнул Джалалзаде.

Конечно, было бы наивно считать эти взгляды иранских депутатов эгоистичными и сугубо личного мнения. Иран не является демократической страной, где депутаты могут независимо выражать свое мнение. Взгляды Ягуба Рзазаде и Вахида Джалалзаде фактически выражают позицию муллократического режима. Дошло до того, что Тегеран чуть ли не выдвигает Азербайджану территориальные претензии.

На самом деле Иран в ярости из-за того, что Азербайджан стал активным игроком в регионе после освобождения своих земель от оккупации. Это беспокоит и заставляет Иран завидовать. Это главный фактор, из-за которого участились провокации Ирана. ИРИ не хочет принять новые реалии и смириться с тем, что в регионе появились другие акторы.

Властям Ирана пора понять, что свернуть Азербайджан с его пути угрозами не удастся. Нам угрожали даже тогда, когда мы начали освобождать свои земли. Но Азербайджан не поддался на эти угрозы, учинил разгром Армении, которую защищали великие державы, и заставил ее подписать акт о капитуляции. Так что официальному Тегерану стоит сделать из этого выводы.

При этом режим мулл регулярно пытается иранизировать азербайджанцев в Южном Азербайджане. Действительно, тяжелое положение проживающих там наших соотечественников вызывает обеспокоенность в нашей стране. После 44-дневной войны Азербайджан стал еще сильнее и достойно отвечает Ирану на любые угрозы и провокации. В ИРИ должны понимать, что Азербайджан как государство сделает все возможное в вопросе защиты прав и безопасности наших соотечественников.

К сведению иранского режима - Азербайджан является независимой страной и ведет соответствующую политику. В то же время Азербайджан не место для реализации геополитических интересов каких-то держав. Азербайджан выступал против этой политики с момента обретения независимости и чувствительно относится к этому вопросу даже сейчас, особенно по отношению к своим ближайшим соседям. Но, с Азербайджаном нельзя говорить языком угроз. Себе же дороже...

И сегодняшние атаки на военные объекты Ирана показывают, что режим мулл доигрался и его падение - лишь дело времени.