Гейдар Алиев лично предотвратил запланированные иранскими спецслужбами на день Ашуры массовые беспорядки в Баку

В 1994-95 годах спецслужбы соседних стран занимались в Азербайджане серьезной провокационно-подрывной деятельностью. Данная активность усилилась в связи с подготовкой к принятию Азербайджаном новой конституции. Естественно, это было не в интересах Ирана. Потому что новая конституция предусматривала отделение религии от государства.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал во вторник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, в то время Иран уже активно проводил тактику нападок и мобилизовал все свои силы для создания исламского государства в Азербайджане.

"Иранская шпионская сеть просочилась даже в наши правительственные учреждения. Мощная пропаганда велась под прикрытием религии. Одним словом, Иран смог создать в Азербайджане разветвленную сеть и подготовить плацдарм для соответствующих агрессивных действий. Когда они увидели, что Гейдар Алиев укрепляет государство и власть, они немедленно пришли в действие. В 1994 году утром в день Ашуры в месяц Мухаррам мы получили информацию о том, что руководство Исламской партии обратится к народу и будет призывать людей к неповиновению и силовому противостоянию власти. Планировалось жечь израильские, американские флаги, подстрекать народ к массовым беспорядкам. Двор мечети "Тезе пир" уже был полон людей. В то время любые контрмеры были очень рискованными в юридической плоскости. Конечно, полученные данные были доведены до сведения руководства страны. Вскоре руководство проинформировало, что великий лидер Гейдар Алиев прибывает в мечеть "Тезе пир". Мы выразили свои опасения по поводу безопасности такого шага - в данных условиях обеспечить безопасность главы государства не представлялось возможным. Однако Гейдар Алиев заявил, что его решение окончательное", - сказал Гейдаров.

Собеседник добавил, что в тот день вся система охраны была сосредоточена на обеспечении безопасности президента, но все же не было полной гарантии, что все пройдет гладко.

"Гейдар Алиев в очередной раз поставил под угрозу свою жизнь. За полчаса до начала траурной церемонии великий лидер прибыл в мечеть "Тезе пир". Шейх встретил его, и они вошли в здание. Он произнес великолепную речь перед верующими, высоко отозвался об исламе, мусульманских ценностях. Его выступление вызвало удовлетворение и расположение верующих.

Также его слушали руководители Исламской партии. И великий лидер пригласил их к себе. Между ним и верующими установился довольно позитивный контакт, состоялась искренняя беседа. Верующие Азербайджана еще раз убедились в том, что они окружены вниманием и заботой государства. Вот так, Гейдар Алиев благодаря своему опыту, глубоким знаниям лично предотвратил очередной опасный процесс", - добавил он.