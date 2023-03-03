Пашинян надеется отмыть лицо Армении

Автор: Лейла Таривердиева

2 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в Германском совете по международным отношениям (DGAP) в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении".

"У меня есть полная решимость в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном, но это не должно быть для Армении документом, напоминающим капитуляцию. Это должен быть документ о реальном и прочном мире в нашем регионе, и я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности, регионального и международного сотрудничества", - заявил он.

Что ж, услышать подобные слова от лидера проигравшей войну страны, которая два с половиной года саботирует подписание мирного договора - это тянет на сенсацию. Армения не хочет выглядеть капитулянтом? Она, похоже, вообще не хочет, чтобы кто-то вспоминал о том, что конфликт начался не 27 сентября 2020 года, а продолжался на тот момент уже три десятилетия, и что 44-дневная война была второй по счету в этом регионе.

Год, как Азербайджан передал Армении пять принципов, на которых будет построен мирный договор. Как известно, армянская сторона эти принципы вроде как одобрила, но разукрасила их огромным количеством собственных неуместных условий, которые Азербайджаном, конечно же, приняты не были. Готовая по версии Никола взять на себя ответственность за мир команда сделала все, чтобы этот мир не наступил. Он говорит, что его команда имеет соответствующий мандат? Да, мы об этом знаем. Мы знаем, что армянский народ, выбрав его повторно премьером после проигранной войны, дал ему этот мандат на мир, только вот он сам почему-то им не спешил воспользоваться. Если бы граждане Армении не хотели мира, они повесили бы его на центральной площади за поражение, а не отдавали ему свои голоса. Сам Пашинян на заре премьерства на одном из митингов разрешил повесить его на Площади республики в случае, если он предаст народ. Если не повесили, значит, он мог, невзирая на радикалов и оппозицию, поставить точку в этом противостоянии. Почему не сделал? Потому что трус.

Если Пашинян хочет спасти Армению от акта о капитуляции, он должен был схватиться за пять принципов мирного договора, представленных Азербайджаном. В Баку, разрабатывая подходы, не ставили целью унизить и растоптать противника, хотя тот и принес нашему народу неимоверные беды, пролил невинную кровь, жег и разрушал. Армения, как отмечал Президент Азербайджана, уже подписала акт о капитуляции 10 ноября 2020 года. В договоре о прочном и долгосрочном мире азербайджанская сторона такой цели не ставила. Эти пять принципов универсальны, основаны на международной практике и международном праве. И ничуть не ущемляют самолюбие бывшего агрессора.

Давайте вспомним:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Как видим, все пункты предусматривают взаимные и равнозначные шаги, нет ни одного момента, который заставил бы другую сторону почувствовать себя уязвленной. Это огромная уступка, это акт беспрецедентного гуманизма с азербайджанской стороны после всего того зла, что сотворили армяне. Почему же предложение не было принято? Дело, думается, в том, что внешние игроки дали Еревану надежду оставить за Арменией хоть какой-то кусок чужого пирога. Весь этот год армянская сторона послушно саботировала процесс, а теперь Пашинян уже готов взять на себя ответственность. Трудно сказать, чем это обусловлено. Возможно, надежд больше нет, не исключено, что европейцы давят и торопят, соревнуясь с Россией за влияние в регионе. Ведь и ежу понятно, что "контрольный пакет акций" получит тот, при чьем посредничестве будет заключен мир.

В связи с распространяемой премьером Армении дезинформацией, предложенные Азербайджаном пять принципов мирного договора есть необходимость по второму кругу широко тиражировать в СМИ и соцсетях. Если Никол Пашинян не хочет довести дело до дополнения Баку своих пяти принципов, ему следует поторопиться. Азербайджану не нужно унижение Армении - она и так унизила и опозорила себя тем, что творила на протяжении тридцати лет. Азербайджану нужен только мир, но с гарантиями.