Пять принципов против шести

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении не утихают акции протеста. Против чего и кого протестуют армяне весной 2022 года, признаться, не очень понятно. Через почти что два года после разгромного поражения Армении в войне возмущаться по этому поводу как-то несерьезно. Требования об отставке Никола Пашиняна за "сдачу" и "отказ" от Карабаха выглядят тоже неубедительно, все обвинения, озвучиваемые сторонниками карабахского клана, не продуманы и рассчитаны исключительно на истерику. Говорим мы об этом не в поддержку Никола, а в поддержку интересов армянского народа. Да-да, именно так, потому что поражение в войне, снятие с себя, пусть и насильственным путем, статуса страны-оккупанта и заключение мира с Азербайджаном открывает перед Арменией перспективы, которых она была лишена тридцать лет. Как не странно это звучит, но армяне должны быть благодарны своему премьеру за проигрыш в войне, а не осаждать парламент и драться за мусорные контейнеры, перекрывая дороги.

Политическая турбулентность - нормальное явление для Армении. Хотя продолжающиеся все годы ее относительной независимости перевороты, мятежи и революции ни на шаг не приблизили армянский народ к процветанию и благоденствию, дестабилизация присутствует в общественной повестке постоянно, еще более ухудшая социальное и экономическое положение масс. Нынешние протесты так же бессмысленны, как и все предыдущие, но тот факт, что начались они после достаточно успешных переговоров в Брюсселе, позволяют вычленить из всей какофонии призывов и истерик истинную суть происходящего. Заключается она в следующем - предотвратить заключение мира с Азербайджаном и долгожданную стабилизацию на Южном Кавказе. Говорить об этом можно с достаточной долей уверенности. Успешное посредничество Евросоюза после 44-дневной войны позволило таки сдвинуть вопрос с мертвой точки. И стало очевидно, что будь у стран и организаций, посредничавших в карабахском конфликте все годы оккупации, искреннее желание восстановить мир в регионе, он был бы восстановлен уже давно. Но такого желания не было, и дело тут не в кочарянах, саргсянах, ванецянах и прочем политическом планктоне. Дело в державах и, как не прискорбно, доминирующей роли в региональных процессах российской стороны.

Напомним, что на встрече 6 апреля в Брюсселе была достигнута договоренность о создании до конца апреля комиссии по делимитации и демаркации. На дворе май, но армянская сторона так ничего и не сделала в этом направлении. После "вызова" на ковер в Москву премьер Армении как-то поник, и в его заявлениях опять появились старые нотки. А тут еще кочаряновская пророссийская оппозиция в Армении была спущена с поводка и дана команда "фас". То есть фон для мирных инициатив создан очень неподходящий.

В начале мая в Брюсселе встретились представители глав Азербайджана и Армении. Вернувшись в Ереван, руководитель Совбеза РА Армен Григорян заявил на брифинге в парламенте, что до подписания мирного договора "должно быть найдено решение нагорно-карабахского конфликта". Григорян заявил также о необходимости "определения статуса Карабаха", без чего мирный договор, по его мнению, невозможен. Правда, впервые не делается никаких уточнений касательно "независимости" и речь идет только об "обеспечении безопасности и прав живущих в Карабахе армян", что само по себе уже можно считать прогрессом.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Из заявления главы СНБ Армении Армена Григоряна следует, что армяне готовы вступить в переговоры о мирном договоре с Азербайджаном на основе 5 предложенных Баку принципов, но с одновременным рассмотрением вопросов безопасности и реализации прав карабахских армян. Со слов Григоряна следует, что его правительство готово рассматривать это в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Что ж, в определенном смысле, это шаг в правильном направлении. Во всяком случае, нет бесперспективных рассуждений о "самоопределении", о проведении референдума по статусу, и это уже большой прогресс. Безопасность и права карабахских армян могут стать предметом обсуждения на переговорах, хотя очевидно, что Азербайджан не намерен придавать анклаву проживания армян какого-либо обособленного, политико-административного статуса, тем более, гарантированного международным соглашением. Равно неприемлемо в сложившихся обстоятельствах после войны 2020 года закрепление соглашением существующего порядка на территории проживания карабахских армян, когда они фактически не признают юрисдикцию Азербайджана, а их безопасность бессрочно обеспечивали бы РМК и незаконные местные вооруженные формирования.

Действующей Конституцией Азербайджанской Республики и подписанной Баку Европейской Декларацией о правах меньшинств карабахским армянам, являющимся гражданами АР, гарантированы политические права, местное самоуправление и культурная автономия (школы, церкви, СМИ и пр.). Определенные права признаются и для граждан иных государств, временно проживающих на территории Азербайджана, а также для лиц без гражданства. Но при всех случаях карабахские армяне должны определиться со своим персональным статусом с тем, чтобы реализовывать полагающиеся при этом права. Что же касается безопасности, то обязанность государства обеспечивать ее для всех лиц в зоне своей юрисдикции, независимо от их статуса.

Однако проблема не исчерпывается приведенными выше положениями. Дело в том, что на протяжении более чем трех десятилетий карабахские армяне жили вне политико-правового и финансово-экономического пространства Азербайджанского государства. Реальность такова, что практически все армяне Карабаха имеют паспорта Республики Армения, а некоторые обзавелись вдобавок и российским гражданством. Далее, на протяжении тридцати лет армяне Карабаха оформляли свою собственность, бизнес, иные имущественные права, строили дома, гостиницы, приобретали землю, создавали сельскохозяйственные, промышленные объекты. Все это не оформлено в соответствии с азербайджанским законодательством. Но эти объекты существуют, и необходимо обсуждать и находить какие-то развязки. Нельзя также забывать, что денежный оборот в период оккупации осуществлялся на основе армянского драма, в драмах же зафиксированы все накопления карабахских армян, как физических, так и юридических лиц, пенсионные накопления. На территории анклава, на котором проживают карабахские армяне, не функционирует азербайджанская банковская и платежная система, а по факту действуют финансовые и платежные инструменты и институты Армении. Аттестаты об образовании, дипломы, квалификационные сертификаты и пр. также не выданы в соответствии с азербайджанскими нормами и правилами. Есть множество вопросов, которые должны быть приняты во внимание, чтобы найти какие-то переходные решения.

Само собой разумеется, что Азербайджан не допустит никаких местных вооруженных формирований. Вместе с тем, правопорядок должен обеспечиваться на местах, и это может осуществляться полицией, подразделениями ППС и пр. действующими как особые структурами МВД, а также МЧС Азербайджана.

Вопросов много. Однако сегодня, думаю, главный вопрос заключается в том, чтобы был подписан мирный договор и осуществлена нормализация межгосударственных отношений Азербайджана и Армении на основе норм международного права. А все остальное приложится".

К ранее предложенным Азербайджаном 5 пунктам нормализации Армения предлагает присоединить еще 6, подготовленных в Ереване. Если предложения Баку четко сформулированы и обнародованы, что содержат 6 загадочных принципов Еревана, армянская сторона не доводит до широкой общественности. Видимо, потому что не верит в то, что они будут приняты. И неудивительно, если учесть, что Президент Ильхам Алиев полностью вычеркнул тему статуса из повестки обсуждений. Что касается высокой автономии, то сама армянская сторона отказалась от этих предложений Баку, а теперь, после кровопролитной войны, после тридцати лет оккупации, тотальных разрушений, этнических чисток и продолжающихся провокаций в зоне РМК, рассчитывать на какой бы то ни было статус для населенных армянами районов Азербайджана может только большой оптимист.

Очень трогательно, что сегодня в Ереване вспомнили о таком явлении, как международное право. Странно слышать от руководства страны, осуществившей тотальные этнические чистки и геноцид на своей территории и на оккупированных землях, о каких-то правах, оказывается, определенных для национальных меньшинств Уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о политических и гражданских правах. Кстати, последний в Ереване подчеркивают особо, так как в нем содержатся в том числе гарантии права народов на самоопределение. На основе этих трех документов армянская сторона предлагает решать судьбу армян Азербайджана, но не задумывается при этом, что и Азербайджан может выступить с аналогичными требованиями в отношении своих соплеменников, изгнанных из Армении. Если это случится, мирного договора не будет никогда, так как руководство РА, даже если очень этого захочет, ни при каких обстоятельствах не будет в состоянии обеспечить безопасность и права коренного - азербайджанского населения Армении. Видя то, что происходит сегодня в этой стране, градус ненависти и реваншистских настроений, нетрудно понять всю нереальность возвращения азербайджанцев на земли своих предков в Армении. А ведь это почти триста тысяч человек.

Разрабатывая какие-то предложения, в Армении должны задумываться о последствиях. По большому счету, Азербайджан может вообще не вести с бывшим оккупантом никаких переговоров. Сам он от этого не пострадает, зато Армения останется в изоляции еще бог знает на сколько лет и в конечном итоге перестанет существовать как государство. Этот процесс уже налицо. Возможно, это было бы хорошим наказанием за содеянное. Но дело в том, что в Баку привыкли мыслить более широкими категориями и предпочитают такой сладкой мести региональное развитие, в котором и армянам может найтись место. А для стабильности и развития региона необходимы гарантии от агрессивного и взрывоопасного государства, которое имеет претензии ко всем соседям и при этом является инструментом в чужих руках.

Армения должна подписать мирный договор, не выдвигая никаких невыполнимых требований. Пять пунктов, предложенных Азербайджаном, не требуют от соседа ничего невозможного. Шесть предложений же Армении являются предусловиями мира, заведомо нереалистичными. Уже неоднократно было подчеркнуто, что проблемы армян Карабаха - это внутреннее дело Азербайджана, и частью межгосударственного мирного договора они быть не могут.

В Ереване не слышат. Или же не хотят слышать. Или же им не дают услышать?