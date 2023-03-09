Иран должен извиниться перед Азербайджаном за вмешательство тем или иным способом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в видеообращении к участникам панели "Построение устойчивости в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир", проходящей в рамках X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", сказала иранская правозащитница и юрист, лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади.

Она подчеркнула, что народ против давления иранского режима на людей внутри страны и вмешательства Ирана в дела других стран: "События, которые начались осенью 2022 года в Иране, являются проявлением народного недовольства. Народ Ирана будет свободен. Данное движение будет продолжаться до тех пор, пока этот режим не рухнет и пока Иран не станет демократическим государством. Мы ждем, что участники Глобального форума поддержат освободительное движение в Иране".

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждений будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.