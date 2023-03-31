Геноцид – это почерк Армении, и не Пашиняну об этом рассуждать

Когда в 1944 году польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин дал определение нацистской политике систематического уничтожения европейских евреев, назвав ее геноцидом, он вряд ли предполагал, что этот термин станет излюбленным пропагандистским оружием для маленького пришлого народа Южного Кавказа, имеющего несоразмерно большие аппетиты и амбиции и готового для их удовлетворения на все. Речь об армянстве. Помимо пропагандистского инструмента, армяне, наконец, получили определение тому, что творили сами с начала ХХ века в отношении азербайджанского народа, расчищая себе пространство для обитания в регионе, к которому не имели никакого отношения.

В последнее время слово "геноцид" все чаще употребляется армянской стороной в различных контекстах. Мы с вами тут сидим и даже не подозреваем, что, оказывается, планируем "геноцид Армении", что вынашиваем кровавые планы в отношении армянского населения Карабахского региона нашей страны. Выступая в четверг на заседании правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян оповестил человечество о якобы готовящемся нами геноциде в несуществующем "Нагорном Карабахе". Этими фантазиями он попытался оправдать пребывание в зоне РМК незаконных армянских вооруженных формирований, которых уже более двух лет как не должно быть на территории Азербайджана. Незаконные вооруженные банды Никол называет любовно "армией обороны" и внушает армянам мысль, что только нарушение 4-го пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября позволяет им избежать геноцида.

Об этих и других фантазиях Еревана Day.Az побеседовал с военным экспертом, бывшим командиром корпуса, кавалером ордена "Азербайджанское знамя", полковником запаса Шаиром Рамалдановым.

Пашиняну не удастся найти ни одного примера геноцида, совершенного азербайджанской стороной. Такого не было ни в прошлом, ни в новейшей истории. Геноцид - это почерк Армении, и не армянской стороне рассуждать о геноцидах. Когда армяне уничтожали мирное население Ходжалы, более 30 тысяч их соплеменников продолжали спокойно жить в других регионах Азербайджана. Армяне-жители зоны временного размещения российских миротворцев - это заложники террористов, находящихся под защитой РМК. Если Азербайджан примет решение об антитеррористической операции в зоне РМК, являющейся суверенной территорией нашей страны, он только окажет услугу армянам. Он освободит их из заложников. То, что вопросы реинтеграции предложено обсуждать в Баку, о многом говорит. К сожалению, армянская сторона отказалась. Сепаратисты знают, что это предложение Баку по душе большинству простых жителей Карабаха армянской национальности, и единственное государство, которое способно обеспечить их будущее, это Азербайджан.

Никол Пашинян - политический хулиган. Все, что он делает, далеко от того, как должен вести себя политик и первое лицо государства. Пашинян показал свою сущность перед Второй карабахской войной, когда в пьяном виде отплясывал в Шуше. Результатом этого стал разгром Азербайджанской армией оккупационных сил Армении и восстановление территориальной целостности страны. Пляска в Шуше обошлась Армении в 5-6 тысяч молодых жизней. Теперь, когда завершен конфликт, а Пашинян закрепил капитуляцию Армении в Трехстороннем заявлении, он делает все для того, чтобы не допустить заключения мира и налаживания нормальной жизни для армян Карабахского региона Азербайджана. Ему хочется новой войны и крови. Выбранная им позиция конфронтации не сулит ничего хорошего армянскому народу.

Что за "армия обороны"? Это незаконные вооруженные формирования, состоящие из наемников и террористов, подпитывающиеся и финансируемые военно-политическим руководством Армении, вооружаемые министерством обороны этой страны. Не знаю, какое определение подобрать к словам Пашиняна. Говоря максимально мягко - это безграмотность. Если Пашинян считает террористов армией, это его проблема. На самом же деле это незаконные военные формирования. И не далек тот день, когда они будут разгромлены, разоружены и выдворены за пределы Азербайджана.

К сожалению, позиция, которую занял Пашинян, ведет к войне. Ереван снова не оставляет Азербайджану другого варианта решения проблемы, кроме как применение силы. Похоже, Азербайджану придется снова самому выполнять пункты международных документов, как это было в 2020 году. Тогда это были резолюции ООН, теперь - 4-й пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. На это у Баку есть все права - и моральные, и юридические. У Азербайджана есть сильная армия, а у его руководства - политическая воля.

Одним словом, если Пашинян будет продолжать в таком духе, он доиграется.

Пока нет мирного договора, напряженность в регионе сохранится. Заключение договора даст стабильность и определенные гарантии долгосрочного мира. Только когда будет заключен мирный договор, будут определены границы и заработают коммуникации, можно будет говорить о добрососедском сосуществовании. Уверен, что этого ждет не только азербайджанская, но и армянская общественность. Эта стадия взаимоотношений несет двум народам стабильность, процветание, спокойствие. Азербайджан сделал свой шаг в этом направлении, протянул соседям руку, но в Ереване не спешат отвечать на рукопожатие. Военно-политическое руководство страны продолжает занимать позицию, ведущую к конфронтации и напряженности. Проблема в том, что Ереван никогда не проводил самостоятельной политики, он всегда выполнял и выполняет чьи-то заказы. Армения не суверенная в своем выборе и находится под влиянием тех сил, которые ее опекают на данный момент.

Думаю, больше всего напрягают общественность Армении не вымышленные коварные планы Баку, а поведение собственных властей, которые откровенно игнорируют свои обязательства по Трехстороннему заявлению. Держат в напряжении армян реваншисты, диаспора, которая дает указания армянским властям. Общественность Армении, думаю, понимает, чем все это может закончиться для этой страны. Миф о непобедимости развеялся, и армяне увидели, в каком положении оказались. Если раньше армяне считали себя победителями, то теперь знают, что они капитулянты, проигравшие войну. Этим обусловлены сегодняшние беспокойства армянского общества. Но если подумать, армянское общество с начала конфликта жило в страхе, понимая, что рано или поздно Азербайджан положит оккупации конец. В отличие от Армении Азербайджан развивался и усиливался, это стабильная и безопасная страна, где народ поддерживает свое руководство. Все это является предметом зависти для армянской стороны.

Внешние игроки только добавляют Армении проблем. Например, так называемая мониторинговая миссия Евросоюза. Ее статус непонятен. Если она прибыла мониторить границу, то это возможно только при условии согласования с Азербайджаном и получения его согласия. Такого согласия Баку не давал. Деятельность миссии, можно сказать, бессмысленна и нелегитимна. И чтобы показать свою нужность, ее руководство делает провокационные заявления, подливая масла в огонь. Армяне должны думать, что со стороны Азербайджана им грозит какая-то опасность и миссия ЕС играет тут роль преграды. На фоне беспокойства армянской общественности придумываются байки о якобы подготовке Азербайджаном наступления.

Армяне подвержены мифам о своей древности, силе, непобедимости и так далее. А теперь европейская миссия, сидя в Армении, начала создавать мифы о себе. Не знаю, чем это объяснить. Может быть, земля там такая или армянское окружение так влияет... Наша страна всегда была нацелена на мир, и то, что мы были вынуждены войной освободить свои земли, это результат неконструктивной позиции Армении. Все понимают, что Азербайджан не намерен нападать на Армению. Политика Баку не направлена на оккупацию территорий соседних стран. Азербайджану нужен мир, процветание в регионе, открытие коммуникаций и добрососедство. Однако Президент Ильхам Алиев очень четко дал понять, что если мы почувствуем какую-то угрозу нашей стране и народу, незамедлительно примем меры. Это месседж и Армении, и реваншистам, и всем внешним игрокам, кто поддерживает реваншистские идеи. Никакая миссия не остановит Азербайджан, если он почувствует реальную угрозу.

Лейла Таривердиева