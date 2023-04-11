В "толерантной" Армении уничтожают ассирийское наследие

Второй день армянские соцсети кричат о якобы "азербайджанском вандализме" в церкви села Воротнаванк в Западном Зангезуре. На распространяемых фото - находящийся в плачевном состоянии заброшенный албанский храм. По всей видимости, до него у армянских фальсификаторов руки просто не дошли, зато можно использовать храм в пропагандистских целях, демонстрируя его ободранные стены и не видевшие ремонта в современной истории своды. Правда, непонятно, причем тут азербайджанцы. У армян всегда во всем виноваты азербайджанцы. Как тут не вспомнить Шурика с его знаменитой фразой "Простите. Часовню тоже я развалил?"

Фальшивка прожила недолго. Очень скоро ее опровергли армянские же ТГ-каналы. Слишком уж смешно звучал фейк. Однако это не значит, что вопрос закрыт. Вандализм, устроенный в вышеуказанной церкви, дело рук армян, что говорит о том, что в армянской традиции нет уважения не только к храмам других религий, но и к тем, что армяне считают своими.

На фоне фейка и устроенной вокруг него армянской истерики распространилось другое видео. Уже не фейковое. В нем проживающая в Армении ассирийка рассказывает, как армяне беспардонно уничтожают ассирийский храм, превращая его в армянский.

Шокирующие подробности в видеоролике.