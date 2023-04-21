https://news.day.az/politics/1557669.html Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и НАТО
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и НАТО
Посол Азербайджана в НАТО встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал глава представительства Азербайджана при НАТО, посол Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде:
"У нас состоялась прекрасная встреча со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности госпожой Ирен Феллин".
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