Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Посол Азербайджана в НАТО встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал глава представительства Азербайджана при НАТО, посол Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде:

"У нас состоялась прекрасная встреча со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности госпожой Ирен Феллин".