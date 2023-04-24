Открытие посольства даст большой импульс развитию отношений между Азербайджаном и Израилем

Открытие посольства Азербайджана в Израиле даст большой импульс развитию экономических отношений между двумя странами.

Об этом сказал в понедельник Trend израильский государственный и политический деятель, член Кнессета, председатель фракции "Ликуд" в Кнессете 18-го созыва, председатель парламентской коалиции Зеэв Элькин, передает Day.Az.

"Я много лет поддерживаю развитие отношений между Израилем и Азербайджаном. В свое время, когда я еще работал в министерстве иностранных дел, мы обсуждали дорожную карту с МИД Азербайджана. Когда я возглавлял межправительственную комиссию по сотрудничеству, мы обсуждали процесс открытия посольства в Израиле, как к этому прийти. Посольство Израиля в Азербайджане было открыто давно и для нас было важно, чтобы Азербайджан открыл свое посольство в Израиле. Это отражает уровень особых отношений между нашими странами. В Израиле большая община выходцев из Азербайджана и открытие посольство для них было важно. Я уверен, что открытие посольства даст новый импульс еще большему укреплению отношений между странами, облегчит технические вопросы, связанные с туризмом, и даст большой импульс развитию экономических отношений. Для мира бизнеса важно контактировать с послом и это всегда помогает продвигать экономические отношения. В этом контексте и визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Азербайджан в сопровождении бизнес-делегации также стал дополнительным шагом к укреплению отношений между нашими странами, для вывода их на новый уровень и в сфере экономики, и во внешнеполитической области", - сказал он.

Элькин также выразил уверенность в том, что отношения в сфере туризма также будут развиваться более высокими темпами.

"В Израиле есть большая община выходцев из Азербайджана, и они посещают места, где они выросли, где остались их друзья, родственники. Это первый фактор, который способствует развитию туризма. Во-вторых, в Израиле есть интерес в целом к региону Южного Кавказа. Например, Грузия - очень популярная страна среди туристов из Израиля и в последние году туристические отношения между двумя странами активно развиваются. И я уверен, что Азербайджану есть много чего предложить израильским туристам. Конечно же, я думаю, что и для азербайджанских туристов Израиль - одна из самых интересных стран в мире, которая является центром трех религий - иудаизма, христианства и ислама. Здесь очень много святых мест и исторических достопримечательностей. Когда есть посольство, намного легче развивать туризм. Когда граждане приезжают, они знают, что им есть к кому обратиться, есть посольство их страны. Это тоже всегда служит дополнительным толчком для развития туризма", - рассказал он.

Говоря об инвестиционных возможностях, член Кнессета подчеркнул, что газовая сфера, которая сейчас развивается в Израиле, может быть привлекательной для инвесторов из Азербайджана, так как у страны есть опыт.

"Могут быть и другие направления для инвестиционного сотрудничества. Это видно и по потенциалу торгового оборота, который, если продолжатся такие темпы, может достичь 2 миллиардов долларов. Это очень серьезный показатель с учетом того, что Израиль - небольшая страна. Это показывает, что имеется большой экономический потенциал, и у меня нет сомнений, что его можно будет реализовать", - заключил Зеэв Элькин.