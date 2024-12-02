https://news.day.az/politics/1712228.html Зарегистрированы полномочные представители ПГС на муниципальных выборах Зарегистрированы уполномоченные представители Партии гражданской солидарности (ПГС) на муниципальных выборах. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Day.Az.
Зарегистрированы полномочные представители ПГС на муниципальных выборах
Зарегистрированы уполномоченные представители Партии гражданской солидарности (ПГС) на муниципальных выборах.
Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Day.Az.
Она отметила, что в качестве уполномоченных представителей партии зарегистрирован 21 человек, а по финансовым вопросам - 1.
Решение было вынесено на голосование и принято членами ЦИК.
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.
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