Азербайджан делится опытом энергетического перехода с Гвинеей-Бисау

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Карлосом Пинто Перейрой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что во встрече, наряду с министром окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассамой, приняли участие представители министерств энергетики и природных ресурсов, а также Государственной нефтяной компании этой страны.

На встрече были оценены возможности сотрудничества в энергетической сфере с целью развития двусторонних отношений. Гвинея-Бисау проявила интерес к опыту Азербайджана в области нефтегазодобычи, геологоразведки, энергетического перехода и декарбонизации, были проведены обсуждения потенциальных направлений сотрудничества.

В ходе беседы была дана информация о реализуемых Азербайджаном проектах международного значения в традиционной энергетике, в том числе о поставках газа в 12 стран. Было отмечено, что Азербайджан достигает успехов в области энергетического перехода и декарбонизации, и что проекты, для которых в кратчайшие сроки было привлечено более 2 миллиардов долларов инвестиций и которые находятся на стадии реализации, нацелены на увеличение доли возобновляемых источников энергии в установленной энергетической мощности до 33%.

Были обсуждены такие вопросы, как формирование новой законодательной базы, сотрудничество с международными инвесторами, а также курс на энергетический переход, создание интерконнекторов "зеленой" энергии между Азербайджаном и Турцией, Европой и Центральной Азией. Также был проведен обмен мнениями об энергетических инициативах COP29, говорится в информации ведомства.