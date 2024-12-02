Гвинея-Бисау хочет изучить опыт развития Азербайджана

Гвинея-Бисау - одна из стран, которая прилагает усилия для развития, и мы хотим изучить опыт развития Азербайджана.

Об этом заявил министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлос Пинто Перейра во время пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Карлос Пинто Перейра пригласил азербайджанскую делегацию посетить свою страну.

"Мы хотели бы, чтобы азербайджанская делегация посетила Гвинею-Бисау, увидела наш потенциал, изучила инвестиционные возможности", - добавил он.