В одном из поселков Баку временно не будет света

С 3 по 5 декабря в некоторых районах Хазарского района Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", в этот период с 09:00 до 15:00 электричество будет отключено в жилом массиве "Бина Атчылыг", расположенном в поселке Бина, в связи с проведением работ по замене старых проводов на воздушной линии.