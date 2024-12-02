https://news.day.az/society/1712293.html В одном из поселков Баку временно не будет света С 3 по 5 декабря в некоторых районах Хазарского района Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии.
В одном из поселков Баку временно не будет света
С 3 по 5 декабря в некоторых районах Хазарского района Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", в этот период с 09:00 до 15:00 электричество будет отключено в жилом массиве "Бина Атчылыг", расположенном в поселке Бина, в связи с проведением работ по замене старых проводов на воздушной линии.
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