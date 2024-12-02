https://news.day.az/politics/1712193.html Право на возвращение является неотъемлемой частью международного права - представитель МИД Азербайджана Фундаментальное право человека - право на возвращение является неотъемлемой частью международного права.
Право на возвращение является неотъемлемой частью международного права - представитель МИД Азербайджана
Фундаментальное право человека - право на возвращение является неотъемлемой частью международного права.
Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Управления международной безопасности министерства иностранных дел Азербайджана Самир Беджанов во время общественных слушаний в Милли Меджлисе на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".
Он отметил, что принятые до сих пор на международном уровне документы создают прецедент для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.
"Возвращение беженцев в свои дома осуществляется как в форме репатриации, так и в форме реинтеграции", - отметил он.
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