Состоялось открытие театрального праздника в Шеки

В Шекинском государственном драматическом театре состоялось открытие IV Шекинского международного театрального фестиваля, организованного министерством культуры Азербайджана, исполнительной властью Шеки и союзом театральных деятелей Азербайджана в честь 145-летия со дня создания в этом городе национального профессионального театра, сообщает Day.Az.

На открытии выступили глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов, председатель СТДА, народный артист Гаджи Исмайлов, заслуженный деятель искусств, автор книги "Шекинский театр" Ильхам Рагимли. Была подчеркнута значимость проведения фестиваля для культурной жизни страны. Отмечалось, что город Шеки, один из древних центров культуры и искусства Азербайджана, является уникальным местом для проведения международных фестивалей и мероприятий. В 2017 году Шеки был включен в список Сети творческих городов ЮНЕСКО, а в 2019 году исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом - в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и Список исламского наследия ИСЕСКО. В то же время, Шеки является членом Лиги исторических городов мира.

В фестивале принимают участие Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Гянджинский государственный национальный драматический театр, Шекинский государственный драматический театр, коллективы из Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Шекинский театр представил зрителям спектакль "Много шума из ничего", поставленный заслуженным деятелем искусств Мирбалой Салимли по пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира.

Действие пьесы разворачивается в Италии в средние века. Это остроумная комедия, которая высмеивает пороки человека, глупость и коварство, и превозносятся чистота, преданность, любовь и правда. Классическое произведение гениального писателя необходимо послушать каждому человеку не только для того, чтобы повысить уровень образованности, но и просто для того, чтобы получить удовольствие от грамотного слога, приятного сюжета и счастливого конца, в котором добро и любовь побеждают зло.

По окончании спектакля творческому коллективу были вручены памятные подарки.