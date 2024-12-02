Кто должен погасить кредит умершего человека?

Жизнь часто преподносит неожиданные ситуации, включая финансовые обязательства. Одним из таких вопросов является погашение кредитов умершего человека. Кто должен оплачивать его долг?

Как передает Day.Az, эксперт Эмин Керимов пояснил, что кредитные обязательства умершего, как правило, связаны с его наследством. Если у покойного есть имущество, и наследники принимают его, то они автоматически принимают и долги.

Если же имущества нет или долгов больше, чем имущества, наследники не обязаны оплачивать долг. В этом случае кредит может остаться непогашенным.

Если у умершего была оформлена страховка жизни, это может помочь в погашении долга. Страховая компания может покрыть обязательства в рамках полиса, что снижает финансовую нагрузку на наследников.

Кроме того, если при оформлении кредита было предоставлено залоговое имущество или назначен поручитель, ответственность за погашение долга может перейти к ним. Если таких механизмов нет, банк может принять решение о списании долга.

В целом, вопрос погашения кредитов после смерти человека зависит от наличия имущества, принятия наследства и дополнительных гарантий, таких как страховка или поручители. Эти аспекты позволяют регулировать финансовые обязательства и решать вопросы, связанные с долгами умерших.