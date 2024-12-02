Названы дороги, где упразднены "специальные полосы движения СОР29"

"Специальные полосы движения СОР29", не входящие в сеть специальных полос общественного транспорта и созданные в рамках транспортного обеспечения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), утратили силу после завершения мероприятия. Дорожные знаки 5.9, обозначающие автобусные полосы на разметках, созданных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), демонтируют, а разметочные линии стирают. Полосы, на которых демонтированы дорожные знаки, считаются недействительными, и водители могут въезжать на них.

Как передает Day.Az, AYNA обнародовало дороги, на которых "специальные полосы движения СОР29" утратили силу.

Сообщается, что на Загульбинском, Аэропортовском, Сальянском и Зыхском шоссе, проспектах Гейдара Алиева, Бюльбюля, Парламента, на улицах Гюляры Гадирбековой, Ниязи, Истиглалият, Мехди Гусейна, Кёроглу Рагимова, Гасаноглу до пересечения с улицей Тебриза, на дорожной развязке Беюкшор, на пересечении улицы Ю.Сафарова с улицей 28 Мая - У.Гаджибейли, на пересечении улицы Микаила Мушфига с Кольцевой дорогой - проспектом Парламента, на пересечении улицы Гасана Алиева с проспектом Ататюрка - улицей Ахмеда Раджабли, на пересечении улицы Мирзаага Алиева с улицей А.Шаига-проспектом Азербайджана, на улице Микаила Усейнова от "Азнефти" в направлении Площади Флага, на улице Буниада Сардарова до пересечения с улицами Х.Сейидбейли-Истиглалият, на улице Гасана Сейидбейли до пересечения с проспектом Нариманова - улицей Б.Сардарова, на улице Шейха Шамиля до пересечения с улицей Мехди Гусейна - Истиглалият, на проспекте Ходжалы до пересечения с улицей Юсифа Сафарова - улицей Иззета Оруджева дорожные знаки 5.9 демонтированы и "специальные полосы движения СОР-29" стали недействительными.

В настоящее время запрещен въезд других транспортных средств только на полосы, где имеются дорожные знаки 5.9.

Водителей просят быть внимательными и не нарушать требования закона на полосах, оборудованных дорожными знаками.