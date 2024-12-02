https://news.day.az/sport/1712255.html Кокаури ждет Лига чемпионов Трехкратный участник Олимпиады Ушанги Кокаури (+ 100 кг) примет участие в Лиге чемпионов по дзюдо среди смешанных команд. Как передает İdman.biz, он отправится в Монпелье (Франция), где 21 декабря состоится клубный турнир. В заявочном листе на Лигу чемпионов участники отмечены без принадлежности в клубам.
Кокаури ждет Лига чемпионов
Трехкратный участник Олимпиады Ушанги Кокаури (+ 100 кг) примет участие в Лиге чемпионов по дзюдо среди смешанных команд.
Как передает İdman.biz, он отправится в Монпелье (Франция), где 21 декабря состоится клубный турнир.
В заявочном листе на Лигу чемпионов участники отмечены без принадлежности в клубам. На данный момент известно лишь, что в соревновании выступят 128 дзюдоистов из тринадцати стран. Наибольшее количество участников выставят хозяева. На татами выйдут 38 французских дзюдоистов.
Отметим, что на днях Кокаури отпраздновал победу в чемпионате Азербайджана.
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