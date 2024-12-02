https://news.day.az/politics/1712107.html Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Гвинеи-Бисау Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в рамках его визита в Азербайджан.
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Гвинеи-Бисау
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в рамках его визита в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.
Сообщается, что в настоящее время между Джейхуном Байрамовым и Карлосом Пинто Перейрой проходит встреча один на один.
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