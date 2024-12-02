В Азербайджане будут выписывать баллы за это нарушение

Согласно последним изменениям в Административном кодексе Азербайджана, за нарушение правил остановки и стоянки теперь начисляются не только штрафы, но и штрафные баллы.

Как передает Day.Az, ранее за это нарушение водителям выписывался штраф в размере 40 манатов. Однако теперь, в соответствии со статьей 346.2 Административного кодекса, водителям, остановившимся ближе 15 метров к автобусной остановке, назначается штраф в размере 40 манатов и дополнительно начисляется 2 штрафных балла.

Эти меры направлены на улучшение дорожной безопасности и упорядочение движения на автобусных остановках.