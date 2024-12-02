Сюрпризы и сенсации чемпионата Азербайджана

Чемпионат Азербайджана по дзюдо установил новые стандарты качества, продемонстрировав высокий уровень организации, сопоставимый с турнирами "Большого шлема", и увлекательные результаты. Ярким моментом турнира стало победное возвращение на татами Эльмара Гасымова (100 кг).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, три дня на соревнованиях в Дворце Спорта подарили зрителям массу эмоций. Дзюдо традиционно является одним из самых популярных видов спорта в Азербайджане, а олимпийские победы Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева добавили ему еще больший интерес. Звезды дзюдо с радостью наблюдали за борьбой, проводили автограф-сессии и оставались в центре внимания.

В чемпионате принимали участие почти все ведущие спортсмены, за исключением тех, кто восстанавливается после травм. С национального первенства начался процесс формирования состава сборной на новый сезон, и его победители и призеры будут внимательно отслеживаться тренерами, в том числе Рихардом Траутманом.

Соревнования подтвердили высокую конкуренцию в ряде категорий, а также показали, что фаворитам не стоит ожидать легких побед. Например, победа чемпиона Европы U-23 Гусейна Аллахьярова (60 кг) над троекратным победителем "Большого шлема" Балабеем Агаевым в полуфинале только подтверждает это. Некоторые спортсмены также сменили категории. Третье чемпионство на национальном уровне завоевал Рашад Елкиев (66 кг), который также добился успехов на международной арене.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись также Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Возвращение Эльмара Гасымова стало особенным событием - серебряный призер Олимпиады в Рио может вновь выйти на международную арену при условии продолжения полноценной подготовки, и решение по этому вопросу будет принято тренерским штабом.

Среди женщин титул чемпионки завоевала Фидан Ализаде, которая выступала в весе до 63 кг, несмотря на недавнюю победу на юниорском чемпионате Европы и первенстве U-23 в категории до 57 кг. Также чемпионками стали Лейла Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Ачелья Топрак (57 кг), Гюнель Гасанлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг). Женское дзюдо в Азербайджане продолжает развиваться, и в новом сезоне можно ожидать новых достижений на международной арене. Возможно, к тренерскому составу подключатся и зарубежные специалисты. Так, за схватками чемпионата наблюдала французский тренер Амина Абдельлатиф, которая является одной из кандидаток на пост главного тренера женской сборной.

Командные соревнования также привлекли внимание зрителей. В мужском турнире титул чемпиона завоевал клуб "Дзюдо 2012", который победил в финале команду "Атилла". Среди женских команд победу одержал "Нефтчи", победивший "Шушу" с результатом 3:2.

Не исключено, что чемпионат стал последним, проведенным по нынешним правилам. 14 декабря в Стамбуле состоится технический семинар, на котором будут объявлены новые правила, включая возможное возвращение захвата ног. Дзюдоистам предстоит адаптироваться к изменениям.