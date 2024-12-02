Правительство Франции могут свергнуть в течение 48 часов

Глава фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может свергнуть французское правительство через 48 часов, пишет газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, у премьер-министра Франции Мишеля Барнье есть последний шанс остаться у власти. Для этого он должен удовлетворить требования партии Ле Пен "Национальное объединение" по проекту бюджета государства на 2025 год.

В случае, если Барнье откажется исполнять требования оппозиции, предложение об отставке правительства выдвинет "Новый народный фронт", а его, в свою очередь, поддержит партия Ле Пен.