Обнародовано количество заявок на участие в муниципальных выборах

В Азербайджане по 685 муниципалитетам будут избраны 8 тысяч 71 человек.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает Day.Az.

"9 человек уже подали заявки на участие в выборах", - сказал М.Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.