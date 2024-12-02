https://news.day.az/politics/1712223.html Обнародовано количество заявок на участие в муниципальных выборах В Азербайджане по 685 муниципалитетам будут избраны 8 тысяч 71 человек. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает Day.Az. "9 человек уже подали заявки на участие в выборах", - сказал М.Панахов.
Обнародовано количество заявок на участие в муниципальных выборах
В Азербайджане по 685 муниципалитетам будут избраны 8 тысяч 71 человек.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает Day.Az.
"9 человек уже подали заявки на участие в выборах", - сказал М.Панахов.
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.
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