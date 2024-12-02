Новый рекорд в Премьер-лиге Мисли

В Премьер-лиге Мисли был установлен новый рекорд сезона по количеству зрителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это произошло во время матча 15-го тура между командами "Нефтчи" и "Карабах".

За матчем на стадионе "Нефтчи Арена" наблюдали 7069 зрителей, что стало самым высоким показателем за последние 15 туров сезона.

До этого рекорд принадлежал матчу "Сумгайыт" - "Карабах" (0:1) в IX туре, который проходил на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте. Тогда за игрой наблюдали 7000 зрителей.

В матче "Нефтчи" - "Карабах" гости одержали уверенную победу, забив три безответных гола.