"Нам по силам взять кубок" - Джейхун Нуриев - ИНТЕРВЬЮ
Футболист "Зиря" Джейхун Нуриев дал интервью Sport24.az.
Как сообщает İdman.biz, он рассказал о нестабильной игре своей команды в последних матчах.
- Вы выиграли после трёх поражений подряд. Что вы сделали в игре с "Сумгайытом", чего не смогли сделать в предыдущих матчах?
- Мы старались изо всех сил, чтобы выиграть каждый матч. Однако в этой игре мы проявили большую готовность и переиграли соперника во всех компонентах. Поэтому одержали заслуженную победу.
- "Зиря" в этом сезоне не похожа на себя. В чем вы видите причину нестабильности?
- Мы очень хорошо начали сезон. Настают и такие времена. Мы должны проявить желание и стабилизировать свои результаты.
- Разница очков с идущим на третьем месте "Туран Товузом" уменьшилась до четырех. Удастся ли устранить ее до зимнего перерыва?
- Это возможно. Я не уделяю особого внимания турнирной таблице. Мы просто попытаемся набрать максимальное количество очков в предстоящих играх.
- Предстоит плотный график. Вас ждут тяжелые игры и в кубке, и в чемпионате. Вы чувствуете себя готовым?
- Мы привыкли к плотному графику. Во время участия в еврокубках мы также играли в плотном графике и показывали хорошие результаты.
- "Зиря" в последние годы привлекает внимание уверенной игрой в кубке. Возможно ли чемпионство в этом году?
- Мы верим в это и в этом году. Как последнему финалисту, нам по силам выиграть Кубок Азербайджана.
- В кубке есть игра с "Шамахы". Какова цель?
- Нас ждет трудная игра. Цель - победить и дойти до финала.
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