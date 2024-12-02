"Нам по силам взять кубок"

Футболист "Зиря" Джейхун Нуриев дал интервью Sport24.az.

Как сообщает İdman.biz, он рассказал о нестабильной игре своей команды в последних матчах.

- Вы выиграли после трёх поражений подряд. Что вы сделали в игре с "Сумгайытом", чего не смогли сделать в предыдущих матчах?

- Мы старались изо всех сил, чтобы выиграть каждый матч. Однако в этой игре мы проявили большую готовность и переиграли соперника во всех компонентах. Поэтому одержали заслуженную победу.

- "Зиря" в этом сезоне не похожа на себя. В чем вы видите причину нестабильности?

- Мы очень хорошо начали сезон. Настают и такие времена. Мы должны проявить желание и стабилизировать свои результаты.

- Разница очков с идущим на третьем месте "Туран Товузом" уменьшилась до четырех. Удастся ли устранить ее до зимнего перерыва?

- Это возможно. Я не уделяю особого внимания турнирной таблице. Мы просто попытаемся набрать максимальное количество очков в предстоящих играх.

- Предстоит плотный график. Вас ждут тяжелые игры и в кубке, и в чемпионате. Вы чувствуете себя готовым?

- ⁠Мы привыкли к плотному графику. Во время участия в еврокубках мы также играли в плотном графике и показывали хорошие результаты.

- "Зиря" в последние годы привлекает внимание уверенной игрой в кубке. Возможно ли чемпионство в этом году?

- ⁠Мы верим в это и в этом году. Как последнему финалисту, нам по силам выиграть Кубок Азербайджана.

- В кубке есть игра с "Шамахы". Какова цель?

- Нас ждет трудная игра. Цель - победить и дойти до финала.