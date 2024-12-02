https://news.day.az/society/1712297.html

ДТП в Баку - есть раненый - ФОТО

В Баку произошло ДТП, в результате которой один человек получил ранение. Как сообщае Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева. Водитель автомобиля марки "KIA" потерял управление и врезался в столб, один человек получил ранение. Пострадавший был доставлен в больницу с помощью машины скорой помощи.