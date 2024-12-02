ДТП в Баку

В Баку произошло ДТП, в результате которой один человек получил ранение.

Как сообщае Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.

Водитель автомобиля марки "KIA" потерял управление и врезался в столб, один человек получил ранение.

Пострадавший был доставлен в больницу с помощью машины скорой помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Проводится расследование по факту инцидента.