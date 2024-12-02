https://news.day.az/society/1712248.html

В Азербайджане построят специальный бункер на несколько миллионов манатов

Для размещения комплекса лучевого оборудования в Азербайджане будет построен специальный одноэтажный бункер и вспомогательные помещения. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок. Согласно информации, сооружение будет иметь площадь 420 квадратных сантиметров.