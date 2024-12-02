https://news.day.az/society/1712248.html В Азербайджане построят специальный бункер на несколько миллионов манатов Для размещения комплекса лучевого оборудования в Азербайджане будет построен специальный одноэтажный бункер и вспомогательные помещения. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок. Согласно информации, сооружение будет иметь площадь 420 квадратных сантиметров.
В Азербайджане построят специальный бункер на несколько миллионов манатов
Для размещения комплекса лучевого оборудования в Азербайджане будет построен специальный одноэтажный бункер и вспомогательные помещения.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Согласно информации, сооружение будет иметь площадь 420 квадратных сантиметров.
В связи с этим, Национальный онкологический центр уже начал подготовительные работы.
Центр спрогнозировал, что выполнение указанных работ обойдется в 3 миллиона манатов.
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