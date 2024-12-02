https://news.day.az/society/1712203.html Азербайджан стал производить больше лекарств За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане было произведено лекарств на 8 миллионов 570 тысяч манатов. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана. Согласно информации, стоимость произведенных лекарственных средств выросла на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Азербайджан стал производить больше лекарств
За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане было произведено лекарств на 8 миллионов 570 тысяч манатов.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.
Согласно информации, стоимость произведенных лекарственных средств выросла на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В прошлом году в стране было произведено лекарственных средств на сумму 7 миллионов 642 тысячи манатов. По состоянию на 1 ноября имеется запас готовой продукции на сумму 967,2 тысячи манатов", - говорится в информации госкомстата.
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