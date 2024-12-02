Ограблен игрок, забивший два гола "Карабаху"

Грузинский нападающий французского футбольного клуба "Лион" Жорж Микаутадзе стал жертвой вооруженного ограбления после матча команды.

İdman.biz сообщает, что вчера вечером в дом футболиста проникли двое неизвестных.

Они угрожали нападавшему пистолетом. Сообщается, что воры не причинили Микаутадзе физического вреда. Но люди в масках украли у него часы, изделия из кожи и золото на сумму 250 тысяч евро. Полиция начала поиск виновников происшествия.

Отметим, что Микаутадзе оформил дубль в игре, в которой "Лион" победил "Карабах" в Баку на прошлой неделе в рамках V тура Лиги Европы со счетом 4:1.