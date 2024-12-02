https://news.day.az/sport/1712205.html Ограблен игрок, забивший два гола "Карабаху" Грузинский нападающий французского футбольного клуба "Лион" Жорж Микаутадзе стал жертвой вооруженного ограбления после матча команды. İdman.biz сообщает, что вчера вечером в дом футболиста проникли двое неизвестных. Они угрожали нападавшему пистолетом. Сообщается, что воры не причинили Микаутадзе физического вреда.
Ограблен игрок, забивший два гола "Карабаху"
Грузинский нападающий французского футбольного клуба "Лион" Жорж Микаутадзе стал жертвой вооруженного ограбления после матча команды.
İdman.biz сообщает, что вчера вечером в дом футболиста проникли двое неизвестных.
Они угрожали нападавшему пистолетом. Сообщается, что воры не причинили Микаутадзе физического вреда. Но люди в масках украли у него часы, изделия из кожи и золото на сумму 250 тысяч евро. Полиция начала поиск виновников происшествия.
Отметим, что Микаутадзе оформил дубль в игре, в которой "Лион" победил "Карабах" в Баку на прошлой неделе в рамках V тура Лиги Европы со счетом 4:1.
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