Левон опровергает Левона: Аронян и его примитивная ложь

Автор: Акпер Гасанов

Очередной пример шокирующего лицемерия с армянской стороны продемонстрировал шахматист Левон Аронян. Он заявил, что не поедет в Баку, где в конце июля стартует розыгрыш Кубка мира по шахматам. "Я оказался перед дилеммой. Как человек, который очень любит Кубок мира, я хотел бы принять участие в розыгрыше 2023 года, но как армянин я не буду чувствовать себя в безопасности в Баку", - написал Аронян в Twitter.

Сразу замечу, что соревнования на Кубок мира по шахматам состоятся в Баку и без участия Ароняна. Отряд не заметит потери бойца, но усмехнется, услышав его "аргументы". Потому, что сам написал, что быть человеком и армянином - разные вещи. Еще раз и особо подчеркиваю - это не мои, а его слова. Вот, почитайте сами: как человек он любит Кубок мира, а как армянин не может прилететь в Баку - это же Аронян написал.

Он делает вид, что не в курсе того, кто в реальности является источником угрозы для спортсменов, участвующих в международных соревнованиях. А мы и весь спортивный мир помним, что это в Армении, во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике дизайнер Арам Николян выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним выбежал со сцены.

Это был очевидный акт вандализма с армянской стороны. Причем, одобренный большинством граждан РА, если судить по комментариям в соцсетях на этот счет. Кроме того, Николяну, по большому счету, ничего за этот акт вандализма не сделали. Вряд ли можно назвать наказанием то, что его перестали пускать на Общественное телевидение РА. Впрочем, такой финал неудивителен, если вспомнить, что Николян обслуживал семью премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Левон Аронян не может всего этого не знать. Тем примитивнее и нелепее выглядит его нынешняя попытка поиграть в политику. Причем, поиграть именно отрицательную, а не положительную, роль. Мы же видим, что наметилось определенное политическое сближение позиций Баку и Еревана после того, как Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

Вот в этот момент и мог бы Аронян сыграть роль объединительную и положительную, приехав в Баку на Кубок мира, но Левон решил пойти иным путем. И даже нет смысла разбираться в причинах его такого выкрутаса, достаточно самого его факта. Человек решил выставить себя лжецом и ему теперь с этим жить.

Причем, лжецом он выставил себя сам, опровергая себя же. Архивы не горят и легко можно доказать, что в 2015 году Аронян заявлял, что Кубок мира в Баку был организован прекрасно. Он также отмечал, что ко всем армянским шахматистам в Азербайджане относились хорошо и он был бы рад вновь вернуться в Баку. Получается, что Левон опровергает Левона.

Впрочем, Левона опровергает и сама жизнь. Ведь, именно в эти дни представители Армении принимали участие в 86-м заседании совета командования пограничных войск СНГ, которое проходило в Баку. И никаких инцидентов с их посещением столицы Азербайджана не было. Как не было ничего подобного и ранее, с какой-либо армянской делегацией.

И это тоже, безусловно, известно Ароняну. Но он решил отметиться примитивной ложью и мелкой пакостью. И тут не грех вспомнить о том, что в 2021 году Левон объявил о переходе в американскую шахматную федерацию после безуспешных попыток привлечь внимание правительства Пашиняна к поддержке шахмат в Армении. Так что, у него есть такая личная неприязнь к Николу Воваевичу, что он кушать не может.

Вот и гадит помаленьку, играя роль озабоченного тем, чего нет в природе. Перед нами пример того, как личные разборки между Левоном и Николом привели к дешевой провокации против Азербайджана.

Ничего, по большому счету, удивительного. Аронян лишь доказал, что способность хорошо играть в шахматы еще не означает способность быть порядочным человеком. Впрочем, не только порядочным, но и умным. Ведь, в конечном итоге, он выставил в нелепом свете самого себя. Сделал он это с умным видом лица. Чем напомнил фразу главного героя известного кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен": "Умное лицо - не признак ума, все самые большие глупости на земле совершались именно с таким выражением лица".