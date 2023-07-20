Гейдар Алиев всегда соблюдал правила игры

В 2023 году, который распоряжением Президента Азербайджана объявлен "годом Гейдара Алиева", мы продолжаем публикацию уникальных бесед Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой с родными и близкими, соратниками, сослуживцами общенационального лидера.

На протяжении 15 лет, пока шла работа над многотомником "Гейдар Алиев. Личность и эпоха", Эльмира ханум общалась с огромным кругом людей. Сегодня в ее архиве - около 150 интервью и бесед, которые представляют исключительную ценность для нашей истории. Особенно если учесть тот печальный факт, что большинства этих людей уже нет в живых. И их бесценные воспоминания о Гейдаре Алиеве сохранились только на бумаге.



Публикация материалов, любезно предоставленных нам народным писателем, будет продолжаться весь 2023 год.

Анар Мамедханов - депутат Милли Меджлиса 1, 2 и 3 созывов, капитан команды КВН "Парни из Баку"

Эльмира Ахундова. - Как образовалась команда "Парни из Баку"? Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях команды с Гейдаром Алиевым.

Анар Мамедханов. - Команда образовалась в 1987 году, когда в Москве начался бум КВН. В Баку ведь были сильны традиции игры в КВН, еще со времен Юлия Гусмана. Окончательно команда сформировалась в 1991 году, а первая наша игра состоялась в 1992, тогда же мы стали чемпионами СНГ. В 1993-м мы во второй раз вышли в чемпионы СНГ. В следующем, 1994 году, мы фактически ничего не делали, разве что выступали в Баку на каких-то юбилеях.

История нашей дружбы с Гейдаром Алиевичем началась в 1995 году. 4 февраля того года праздновали юбилей Полада Бюльбюль оглы. Полад пригласил нас и попросил, чтобы мы организовали праздник в честь его 50-летия. В Баку тогда приехало много гостей: Кобзон, Лещенко, Винокур, Толкунова, Брунов, группа "Нана", короче, весь цвет российской эстрады. И Полад сказал:

- Я не хочу конферанса, я хочу, чтобы вечер вели "Парни из Баку".

А до этого, в январе, я познакомился с Ильхамом Гейдаровичем. Мы долго говорили, я рассказывал ему о наших планах, он поддержал нас. Но с Гейдаром Алиевым у нас никаких контактов не было. Правда, я знал, что когда мы играли в Москве, он смотрел трансляцию КВН, и ему наши выступления нравились. Позже мы придумали одну шутку, я говорил со сцены, что любимая песня Гейдара Алиевича "Mən necə, necə də qoca olsam da, dəyərəm min cavana..." Это ему очень понравилось.

И вот в 1995 году мы провели юбилей Полада. На каждого артиста мы делали пародии, и на самого Полада, и на Кобзона, на Кикабидзе, на Брегвадзе...

Гейдар Алиевич с семьей тоже находился в зале. Тогда в Баку еще действовал комендантский час. Концерт состоял из двух частей. После первой части объявили перерыв, и президент прошел в комнату отдыха. Так получилось, что мы оказались там до него. Стоим: я, Энвер Мансуров и Тима Вайнштейн. И вдруг появляется Гейдар Алиевич. Посмотрел как-то сквозь нас, так, словно нас нет в комнате. Мы почувствовали напряжение и некоторую неловкость. К счастью, подошли другие гости, он стал разговаривать с юбиляром, его друзьями, шутить с ними. А я стою рядом. В это время Полад повернулся и говорит:

- Гейдар Алиевич, хочу познакомить вас. Это команда "Парни из Баку", ее капитан - Анар Мамедханов.

И вдруг он повернулся, приобнял меня и говорит:

- А они вообще молодцы. Они - супер. Мне очень понравилось.

Это нас приободрило.

Однажды я сижу дома, смотрю телевизор. Показывают, как Гейдар Алиев принимает знатоков из клуба "Что? Где? Когда?". Он с ними разговаривает и вдруг на пятой или седьмой минуте встречи говорит:

- Но, конечно, еще большее значение для нас имеет КВН. Недавно был юбилей Полада Бюльбюль оглу. Приехало очень много хороших, больших актеров. Но лучше всех выступили "Парни из Баку". Я ими горжусь! У них скоро будет здесь игра с Одессой...

Я в хорошем смысле слова был в шоке. Да и не только я, вся команда после этих комплиментов из уст главы государства почувствовала чрезвычайную ответственность. Вдохновила нас его оценка необычайно!

А мы тогда готовились играть с Одессой на суперкубок КВН. Дважды чемпионами были они, дважды - мы. И вот надо играть на суперкубок. До этого последняя игра между Баку и Одессой состоялась в 1970 году. Тогда выиграл Баку, и Одесса с тех пор жаждала реванша. Одесситы в игре - это почти Боги, можно сказать, родоначальники КВН. Поэтому к игре мы готовились, как одержимые. Надо было подключить все свои чувства, выжать из каждого все, на что он был способен. Любого в Баку, кто мог написать хоть одну достойную шутку, я немедленно привлекал в команду.

Но до нашей встречи с Одессой произошел случай, когда я понял, что у Гейдара Алиевича - фантастическая интуиция. Помимо его гениального ума, устроенного не так, как у обычных людей... На встрече Юлий Гусман должен был выйти и произнести несколько слов, а Масляков спрашивает у него:

- Ну, Юлик, может, что-то вспомнишь из прошлого?

- Ну, что я? Я уже старый человек.

Потом Гусман должен был повторить свой трюк семидесятого года: предварительно выбрившись, выйти на сцену с накладной бородой и усами, а потом прилюдно снять их.

О том, что Гусман должен сделать, знали лишь три человека, в том числе Масляков. Гусман привез с собой бороду и усы. Даже гример, которого мы привели к Гусману, не знал о том, что ему предстоит.

За день до игры Гейдар Алиевич принимает Маслякова, членов жюри, команду Одессы и нас. Идет разговор, обстановка очень хорошая, теплая. В какой-то момент президент что-то говорит Юлику, и Гусман отвечает:

- Ну что, Гейдар Алиевич, я уже старый человек...

Тот поворачивается к нему и говорит:

- О чем ты? Какой ты старый? Сбрей себе завтра бороду и усы и снова станешь молодым парнем.

Гусман смотрит на меня в уверенности, что это я выдал Гейдару Алиевичу нашу тайну, Масляков смотрит на Гусмана и думает, что это сделал он, я смотрю на них обоих, подозревая, что это они сказали ему. Вот тогда я понял, что у этого великого человека есть какая-то связь с космосом.

Когда во время мизансцены со снятием бороды и усов показывали зал, я специально смотрел на президента. Все были удивлены, кроме него. Он будто ожидал этого. Вот такая поразительная интуиция...

Что еще интересно - Гейдар Алиев был первым президентом, который пришел поболеть за свою команду КВН. Мне говорят, что Ельцин тоже приходил на КВН. Да, но это произошло в 1989 году, когда тот еще не являлся президентом России. Первым традицию заложил Алиев, потом уже были Ельцин, Путин, Назарбаев. Но первым был Гейдар Алиевич, и это записано в истории КВН.

Ту игру с одесситами мы выиграли с перевесом в три балла. Бакинская публика - она же гостеприимная, доброжелательная. И хотя идет игра, идет соперничество, зал хлопает - и нам, и гостям. Не хлопает только один человек - Гейдар Алиевич. Соперничество - так соперничество. Он просто сидел и смотрел, когда на сцене была команда одесситов. Зато нам он хлопал во все ладони.

Так началась наша дружба. Он, по-видимому, начал наблюдать за мной: где-то я выступил, где-то дал интервью. И мне вдруг предложили стать депутатом. За всю историю Азербайджана я был самым молодым депутатом. Мне тогда едва исполнилось 25.

Гейдар Алиевич относился ко мне по-отечески. Но я, честно говоря, испугался этого предложения. Боялся, что меня воспринимают как игрока, несерьезного человека. Опасался, что мне станут говорить: "Клоун, шут...". А Гейдар Алиевич, это мне потом Таир Салахов рассказывал, так ответил моим оппонентам:

- Почему в России Гусмана избрали в Госдуму, а Анара в Азербайджане не могут избрать? Во времена Гусмана была интернациональная команда КВН, а Анар создал нашу, национальную команду, которая даже лучше той.

Короче, Гейдар Алиевич настойчиво потребовал, чтобы я баллотировался в депутаты. Такая вот история...

В 1996 году Гейдар Алиевич пришел посмотреть на это наше первое, можно сказать, сольное выступление. Как он смеялся! Он же никогда не бывал на юмористических представлениях.

И вот тогда мы показали пародию на первый Милли Меджлис. После концерта он пришел за кулисы. За ним - Расул Гулиев. А первым с президентом иду я, за нами толпа гостей. И вдруг сзади раздается громкий смех. Он, не оборачиваясь, спрашивает меня:

- Что там?

- Расул подошел к ребятам, - отвечаю я.

Он остановился, развернулся и пошел обратно, чтобы убедиться, не скажет ли Расул чего-то лишнего. И вот, как ребенка уговаривают, что он самый умный, самый хороший, так же и Гейдар Алиевич говорит:

- Нет, Расул, не похожа была на тебя пародия.

- Да нет, Гейдар Алиевич, - отвечает тот, - на этот раз они хорошо сработали, у меня нет слов...

Вот так началась наша дружба.

... Как-то раз он поручил мне поехать в Москву и договориться об открытии в Азербайджане нескольких корпунктов - РТР, ОРТ, НТВ, "Комсомольской правды", "Московского комсомольца", "Аргументов и фактов". Я две недели жил в Москве, работал над этим. Потом, встретившись с президентом на концерте, рассказал ему о результатах своих переговоров. Он все это выслушал с большим интересом и сказал:

- Мы в тебе не ошиблись.

...Ни один артист Азербайджана не может похвастать, что Гейдар Алиевич был семь раз на его концерте. А у "Парней из Баку" он семь раз присутствовал на "сольниках". Я уже не говорю о выступлениях на сборных концертах. Наша команда всегда доставляла ему только положительные эмоции, он смеялся, отдыхал душой, как говорится. Может, поэтому относился к нам действительно по-отечески.

Было несколько пиков в наших отношениях. Первый из них пришелся на 1998 год - год президентских выборов. Мне поручили подготовить последний концерт предвыборной кампании. Я придумал ему название "Звезды говорят: да". После концерта выступает Гейдар Алиев, и на этом предвыборная кампания завершается. Концерт шел во Дворце спорта. Огромный зал, мы день и ночь репетируем, пишем. Я никогда так не нервничал и никогда не наживал себе столько врагов. И вот наконец последнее выступление: сначала Муслим Магомаев, потом - мы. После нас выходит уже Гейдар Алиев. Это его последняя предвыборная речь. А тогда, как вы помните, было жуткое противостояние с оппозицией. Гейдар Алиевич очень жестко дебатировал с ними. Однако в своей заключительной речи он вдруг сказал:

- Я хотел кое-что добавить про оппозицию, но после "Парней из Баку" не буду. Они уже все сказали.

И тут же меня показывают крупным планом. Я понял, что это и есть пик. Если президент страны говорит такое...

Во второй раз произошло следующее. У Бомарше есть фраза: "Что становится смешным, то перестает быть опасным". Так вот, помните, как Мирза Хазар по радио "Свобода" очень агрессивно выступал против Азербайджана? И тогда мы подготовили выступление на юбилее КГБ, показали пародию на Мирзу Хазара. Этой пародией мы тему Мирзы Хазара закрыли навсегда. Потому что стоило ему появиться в эфире со своим акцентом и о чем-то заговорить, любой, кто хоть чуточку обладал чувством юмора, начинал хохотать.

Гейдар Алиевич встретил меня спустя лишь пять месяцев и сказал:

- Очень умным было выступление...

То есть оно ему так понравилось, что он вспомнил о нем спустя почти полгода.

Люди с годами становятся консервативнее. А Гейдар Алиевич к концу жизни стал либеральным человеком. Это парадоксальный факт. Он очень часто повторял:

- У каждого может быть свое мнение.

С 1993 по 1998 года - это был человек жесткий, потому что иначе Азербайджан просто развалился бы. Вот, он пришел в 1993 году. Поддержка народа еще не материализовалась во что-то. Вокруг был очень узкий круг людей. Главными были его талант, вера в себя. Вокруг него Народный Фронт с огромной организационной структурой, с вооруженными группировками, Ровшан Джавадов, Сурет Гусейнов, пророссийские силы, проиранские силы, прозападные силы и т.д. И он один на этом поле.

То, что он своими речами по телевидению смог выиграть бой, - это феномен. Мао говорил: "Винтовка рождает власть". Гейдар Алиевич опроверг это утверждение: своими речами он смог победить вооруженных людей. В той ситуации победили он и его талант.

Президент не раз давал мне ответственные поручения, было много моментов, когда я ему что-то рассказывал, предлагал какие-то варианты, и, знаете, он порой прислушивался.

Приведу один пример. В 1999 году оппозиция бойкотирует парламент. Гейдар Алиевич после операции в Кливленде находится на реабилитации в Анталии. Однажды ко мне подходит корреспондент и спрашивает:

- Сейчас оппозиция ушла из парламента. Вы могли бы стать посредником между властью и оппозицией?

- Если обе стороны примут мое посредничество, почему бы и нет?

На следующий день выходят статьи с аршинными заголовками: "Анар Мамедханов готов стать посредником". Я пошел к главному "бузотеру" - Этибару Мамедову. Тот сказал:

- Никаких проблем. Если ты будешь посредником, мы сохраним лицо и сможем вернуться.

Я прихожу к Муртузу Алескерову. Тот принял меня без особого энтузиазма: ничего не надо, пусть делают что хотят.

Я про себя спокойно вздохнул - не хочет и не надо. Вернулся домой. В восемь часов вечера Муртуз Алескеров звонит ко мне и говорит:

- Гейдар Алиевич сказал: Анар делает все правильно. Так что иди и договаривайся с ними, устраивай встречу.

И в конечном итоге ситуация разрулилась. То есть, Гейдар Алиевич видел, что в его отсутствие ситуация разваливается, а он не хотел этого. И он увидел, что я взял на себя какую-то ответственность. Это ему понравилось.

Когда президент попал в "Гюльхану", очень многие растерялись. А я быстро организовал и снял клип "Яша, президентим, яша". За сутки мы записали музыку, слова, сделали аранжировку, сняли клип. Все почему-то думали, что это мне кто-то поручил. Ничего подобного! Просто ситуация была такая: все ходят растерянные, не знают, что отвечать прессе, поэтому захотелось всех встряхнуть. Я никогда не забуду его "спасибо". Подвожу к нему во дворце после нашего концерта Рашада Гашимова, который написал эту песню, представляю его. А потом, когда я провожал президента, он повернулся ко мне и сказал:

- Ты молодец. Меня это очень поддержало.

Еще один момент. В 2000 году мы выиграли у Одессы в полуфинале чемпионата ХХ века. Следующая игра - финал с армянами. Но в апреле прошел еще наш традиционный концерт. Я вышел на сцену и, полный эмоций, сказал:

- Да, мы будем играть в финале, и я вам обещаю, что чемпионами ХХ века станут "Парни из Баку".

Гейдар Алиев как всегда зашел к нам за кулисы, поговорил с нами, а потом повернулся ко мне и сказал:

- Ну, ты обещал, надо выигрывать.

К той игре мы готовились даже не так, как к игре с Одессой. Мы готовились к ней каждую секунду, даже во сне.

Гейдар Алиевич очень сильно переживал за нас. Он все время повторял: "Русские не дадут вам выиграть". А я убеждал его, что мы обязательно победим.

- Ты еще молодой, - говорил он, - горячий, многого не знаешь.

Но я знал, что мы победим. И когда мы выиграли, Баку был в шоке, в хорошем смысле этого слова. Гейдар Алиевич прошел за кулисы. Настроение у него было игривое, веселое.

Он стоит, что-то говорит нам на азербайджанском языке. А потом поворачивается и спрашивает:

- А где Мамедханов?

Я стою в толпе артистов, там, где Лариса Долина, группа А-Студио, другие...

- Я здесь, - отвечаю.

- А чего не переводишь гостям то, о чем я говорю? Что, высокомерным стал после того, как выиграл игру ХХ века?

- Нет, Гейдар Алиевич, - смущенно говорю я, а про себя думаю, когда это я вас переводил? - Ваши слова настолько глубокие, что я их перевести не в силах, тут нужен профессионал.

Он повернулся ко всем.

- Вы знаете, я очень сильно переживал, как они там будут, что там будет. А они - молодцы. Молодцы наши парни из Баку!

И он так посмотрел на меня, что я преисполнился гордости.

Месяца через полтора, когда мы уже официально получили Кубок чемпионов, он принял нашу команду. Это было 30 декабря 2000 года. Говорил со всеми, а потом вспомнил какой-то эпизод из нашего представления и стал смеяться. Минут пять, наверное, смеялся. А ведь это был человек, который всегда умел контролировать свои эмоции. Но здесь сдержаться не смог. Он смеялся шутке про Назарбаева.

Э.А. - Мы все в Баку, как эту сценку вспоминаем, смеемся до упаду: "Если бы Назарбаев знал, кто держит его портрет, он бы сюда не приехал". А смех Гейдара Алиева на этой встрече мне не забыть до конца жизни.

А.М. - В 1998 году нас не пригласили для участия в концерте после инаугурации. Гейдар Алиев, проходя мимо, спрашивает меня:

- А почему вас не было среди участников?

- Нас не позвали, - отвечаю я.

И вот в 2001 году приехал в Баку Владимир Путин. Гейдар Алиевич сказал нам:

- Приходите выступать.

И когда на концерте объявили - "Парни из Баку", - он сделал Путину знак, привлекая его внимание. Потом после концерта подошел к нам - а он все время "переживал", что Мурад, который пародировал его, маленького роста, я отшучивался, мол, мы его на растяжку отдадим. И вот он подошел к Мураду, а Путин подошел к Эмилю Аббасову, сказал: "Вы меня очень хорошо пародировали". И Гейдар Алиевич Путину на ухо, но так, чтобы все слышали, сказал:

- Они, между прочим, армян победили.

Очень часто случались ситуации, в которых он меня поражал.

Я очень часто задаю себе вопрос - почему он поступал так, а не иначе. А ведь он фактически учил свою нацию. Ведь сейчас каждый азербайджанец может с его слов пересказать историю Карабаха. Он же каждый раз начинал говорить от начала до конца одно и то же. Некоторые скептики ухмылялись, мол, зачем это нужно, но в результате какие-то простые истины запечатлелись в голове у всех. Президент своим азербайджанским языком научил говорить всех русскоязычных, потому что он выступал на очень простом и, в то же время, богатом родном языке, и его трудно было не понять.

Можно сказать, он давал открытые уроки, мастер-классы для нации. Это был феноменальный человек.

Возможно, в чем-то он был человеком старой школы, у него очень часто все делилось на черное и белое, оттенков для него порой не существовало. Многие говорят, что он ошибался в выборе кадров. Но ведь и Иисус Христос тоже ошибся в некоторых из своих учеников. Назовите политика, который не ошибался в кадрах. Черчилль?.. Рузвельт?.. Он так ошибся, что оставил после себя абсолютного дегенерата Трумэна, у которого появилась игрушка - атомная бомба, он сбросил ее на Хиросиму, а потом она всю жизнь ему снилась.

Гейдара Алиевича отличала одна интересная черта - она меня тоже поражала. У него существовали личные привязанности. Если он к кому-то хорошо относился, то с трудом разочаровывался в этом человеке. Если же разочаровывался, то самым его тяжелым словом было "бедбахт", на русском языке - "недостойный", "несчастный". Однажды сложилась ситуация, в которой я лично одного человека попросту выругал бы трехэтажным матом, а он назвал его "бедбахтом". Я слышал, как он режиссеру Вагифу Мустафаеву говорил: "Горбачев оказался очень недостойным человеком". А когда кто-то ему нравился, он говорил: "Это очень достойный человек".

О его памяти и говорить нечего. Я помню, была некая выставка. Президент посмотрел на какую-то фотографию, причем не собственную, а какого-то другого человека, и сказал: "Это фотография 195..." И замолчал, вспоминая, а кто-то подсказал ему: "1954 года". - "Да, верно, 1954 года", - сказал президент и горько покачал головой, словно вся жизнь его зависела от того, вспомнит он или нет, какого года эта фотография.

В наших с ним взаимоотношениях также проявлялась его неординарность как политика. То, что мы делали на сцене, не всеми воспринималось однозначно. Наверное, не всем нравилось, что мы их пародируем. А ему нравилось. При этом он никогда не указывал нам, не говорил, что мы в чем-то переборщили. Наоборот.

Он никогда не говорил нам, что мы в чем-то перегнули палку. Он нас только хвалил. И всегда говорил нам:

- Если кто-то из чиновников будет предъявлять вам какие-то претензии, ссылайтесь на меня. Я вам разрешил.

Некоторые думали, что он заранее знакомился с нашими текстами. Это, конечно, глупости. Он просто говорил:

- Да, все правильно. А кто должен говорить все это? Кто, как не вы?

Понимаете, одно дело, когда к тебе приходит сосед и заявляет, что у тебя плохая прическа, и совсем другое, когда это же тебе говорит родной брат. Он знал, что мы за него, за Азербайджан жизнь отдадим. Мы лояльны к нему, мы всегда готовы помочь, поддержать. И если мы о чем-то или о ком-то высказываемся критически, значит, взяли это не с потолка.

Посмотрите наши сюжеты - "Полиция", "Школа", "Больница"... Мы показывали, что там происходит, и он очень хорошо относился к нашей критике.

Конечно, мало кому нравится, когда его пародируют, а Гейдар Алиевич от этого получал удовольствие.

Я дважды выступал на форумах молодежи, причем выступал очень резко. Очень резко я выступил и в парламенте в 2001 году на "карабахских слушаниях".

Гейдар Алиев прекрасно видел, что у меня нет политических амбиций. Что я - государственник, и, во-вторых, я и тогда относился к нему с огромным уважением, и сейчас так же отношусь к его памяти. А когда тебя кто-то уважает и говорит тебе, что вот здесь что-то плохо, значит, этот человек не врет.

Он очень хорошо знал достоинства и недостатки многих людей из своего окружения. Но порой даже чьи-то недостатки он мог использовать в какой-то "шахматной партии". Скажешь ему, что тот, мол, не прав, а он отмахивается:

- Не надо ему мешать ошибаться.

Он был политиком до мозга костей. При этом президент очень любил искусство, культуру, испытывал удовольствие от общения с творческими людьми. Саша Абдулов до конца своих дней повторял его имя как заклинание. Потому что Гейдар Алиевич помог Абдулову доснять в Азербайджане фильм "Шизофрения", который запретил снимать Ельцин. И "Бременские музыканты" Гейдар Алиевич разрешил Саше снимать в Баку. Он раза четыре принимал Абдулова, принимал ведущего первого канала Леонида Якубовича. Многие не понимали - почему он принял Якубовича, зачем это ему. Где он, а где Якубович? Но эти люди не понимали, что в то время в стране была такая ситуация, когда для пиара Азербайджана нужен не только Якубович, но кто угодно. Чтобы эти люди потом в Москве говорили, как хорошо в Азербайджане. Он это понимал.

Поэтому он ходил даже на открытие "Макдональдса". В тот период это было нужно.

...Помните, когда он заболел в августе 2000 года, и ему сделали операцию в Америке... Это совпало с предвыборной ситуацией Буш - Гор, и вдруг Гейдар Алиев едет в гости к Бушу-старшему. Все ломали голову - зачем он это сделал? А он предугадал победу Буша. Он просчитал, что Гор - это представитель Клинтона, мы с ними работали и отношения у нас с ними нормальные, а с Бушем у меня нет никаких контактов. И Гейдар Алиевич очень четко сыграл на этом. При Буше у нас никаких проблем с Америкой не было.

Про нас он в 2001 году, когда мы начали прощаться со сценой, сказал что мы и не актеры, и не политики, мы создали уникальный жанр, который очень популярен среди людей. И тогда он сказал:

- Не надо, чтобы вы расставались. В будущем году сделайте то-то и то-то.

Но этого поручения мы не выполнили, и мне очень жаль. Я постарался объяснить ему причины.

Как-то я прочитал, что любой коллектив живет десять лет. Более десяти лет он не может существовать чисто физически. Люди уже выросли, надо было создавать семьи, кормить их. КВН этим их обеспечить не мог. А коммерциализировать КВН я не хотел. Потому что тогда это уже был бы не КВН. У нас была полукоммерция, когда мы раз в год что-то зарабатывали, и полуэнтузиазм, когда люди хотели себя показать, прославиться.

Многие "Парни из Баку" хорошо продвинулись по жизни. Тима Вайнштейн стал успешным российским продюсером, Энвер Мансуров - режиссер в Москве, Эльчин Азизов - первый азербайджанец, который стал солистом Большого театра, Азер Мамедзаде - один из ведущих менеджеров "Сименса", Мурад Дадашев "дорос" до генерального продюсера телекомпании "Lider", Эмиль Аббасов - серьезный бизнесмен, работает в Китае...

Но тот жанр умер, к большому сожалению. Там было другое - КВН начался в Москве, "Парни из Баку" именно там завоевали безумную популярность, а уже потом приехали в Баку и начали выступать здесь. "Парни из Баку" именно в Москве, в ряду больших наций доказали свое преимущество. Я помню, как однажды сказал Гейдару Алиевичу:

- Надо собрать экспортный вариант азербайджанцев.

Он засмеялся.

Людей, знающих три-четыре языка, обаятельных, симпатичных, чтобы они за рубежом заполняли нишу и показывали: мы - настоящие азербайджанцы. Это возможно сделать. И "Парни из Баку" на постсоветском пространстве доказали это. Когда на ОРТ была программа "Бенефис "Парней из Баку", мне позвонил Масляков и сказал:

- Знаешь, какой был высокий рейтинг этой программы?

И я хочу сказать, что если бы не Гейдар Алиевич, всех этих побед просто не было бы...

Я помню, в 1999 году был юбилей Рустама Ибрагимбекова. Я вел этот вечер. И там я сказал:

- Еще несколько лет назад такое было бы невозможно, это стало возможным лишь при Гейдаре Алиеве, который создал в стране стабильность. К нам отовсюду приезжают гости, и мы гордимся своей страной.

Потом в своем выступлении Гейдар Алиевич сказал:

- Тут Мамедханов сказал, и я с ним согласен...

Я же не специально подпевал ему. Я действительно так думаю до сих пор.

Года два назад я выступил и говорю:

- Вы тут орете, что мы хотим задушить информацию в Азербайджане. Сейчас есть Интернет, мобильные телефоны, спутниковые антенны. Как можно в таких условиях задушить свободу слова, свободу информации?

Проходит буквально полчаса - а президента не было Баку - он в самолете дает интервью и говорит то же самое. Я же не мог знать об этом, я сказал это как разумный человек. Просто есть вещи абсолютно очевидные.

Самая большая ошибка, доведшая оппозицию до такого состояния, - это их отношение к Гейдару Алиеву. А ведь он очень часто протягивал им руку. На моей памяти он дважды приглашал всех главных редакторов, в том числе и оппозиционных газет. Давал им интервью, шутил с ними.

Я помню, как на каком-то посольском приеме Гейдар Алиевич взял свою тарелку и подошел к столу, за которым стояли Иса Гамбар, Али Керимли. Они обалдели... Президент подошел, о чем-то поговорил с ними, пошутил.

Э.А. - Что вам дали эти почти десять лет общения с Гейдаром Алиевым в человеческом плане? Чему вы у него научились? Что вы поняли в жизни, благодаря ему?

А.М. - Я понял, в чем заключался феномен Гейдара Алиева. Он не мог научить этому никого, кроме разве что Ильхама Алиева. Терпение. Он умел выжидать так, как не умел никто. Это в нем было просто феноменально. Человек бывает умным, вот, скажем Черчилль, но при всей своей одаренности был очень нетерпеливым. Или де Голль - тоже чрезвычайно одаренный политик - при этом был безумно амбициозным, он считал, что мир кружится вокруг него. Он мог нахамить Рузвельту, хотя зависел от него. Гейдар Алиев - совсем другое. Он мог терпеть годами.

Очень часто мне хочется снять трубку и сказать кому-то что-то резкое. Но я уговариваю себя поступать, как Гейдар Алиевич, И я обязательно выигрываю при этом. Вот это он мне дал. Умение выждать - одна из главных его черт. Нервы у него были стальные.

Если бы азербайджанцы научились от него хоть одному проценту терпения - мы были бы самой гениальной нацией в мире. Он умел выжидать, умел просчитывать свои ходы. Вы помните его фразу?

- Тут надо подумать...

Спустя два дня после своего падения во дворце "Республика", 23 апреля, президент принял посла Украины в Азербайджане - Алексеенко. Гейдару Алиевичу было плохо, он сидел со своими разбитыми ребрами, выбирал позу поудобнее и что-то читал. Я видел, как ему плохо. И тут он говорит:

- Здесь надо подумать...

И в этом он был весь. Ну, казалось бы, тебе нехорошо, ты превозмогаешь боль. Нужна телевизионная картинка - ты ее показал, можно расходиться, а он сидит, о чем-то говорит с послом, "тут надо подумать", и думает вместе с ним... Он обладал, конечно же, колоссальной силой воли.

И еще - с ним можно было разговаривать до принятия решения. Но если решение принято - иного пути нет. Это связано с его знаком Зодиака - Телец очень трудно принимает решение. Но если оно принято, то это бесповоротно.

И этому я научился у него. До принятия решения - выслушать всех, принять критику, возражение, но если решение принято, от него нельзя отказываться. Есть же гениальная фраза: "Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть". Так и Гейдар Алиевич, - если решение принято, пусть даже оно не совсем правильное, - он от него не отказывался.

Гейдар Алиев был человеком, который всегда придерживался правил игры. Если человек был даже трижды его врагом, ему бы и в голову не пришло, условно говоря, зарубить его где-то в подъезде. Есть правила игры: человек должен пройти следствие, прокуратуру, суд, тюрьму, амнистию, помилование - это правила игры. Он никогда не пошел бы незаконным путем. В отличие от оппозиции, которая и в 94-м пыталась его "повалить", и в 95-м.

Он был таким и в коммунистический период. В отличие от Горбачева, который постоянно нарушал правила игры. Еще во времена Брежнева были серьезные, авторитарные люди: и Брежнев, и Андропов... Но они собирали Политбюро и каждый раз советовались по всем вопросам. А потом приходит Горбачев, который плюет на всех и говорит: я буду решать так, как мне нравится.

Э.А. - Алиев обиделся на Горбачева не за то, что он убрал его, а за то, как тот это сделал.

А.М. - Алиев всегда соблюдал правила игры. Это была его философия, которой он всю жизнь придерживался. В рамках этих правил можно схитрить, проиграть, выиграть, но выходить за правила нельзя.

Так же он вел себя, когда приехал в Азербайджан.

Бывало, я ему говорил:

- Гейдар Алиевич, я поеду в Москву и решу этот вопрос.

- Это невозможно, - отвечал он, - потому что это не в интересах России. Они на это не пойдут.

Он не понимал, как какой-то человек может что-то сделать против интересов своей страны. Это было выше его понимания. И, знаете, так легче жить. Если есть правила игры, пусть даже очень жесткие, несправедливые, то с ними легче жить.

Гейдар Алиевич понимал правила игры и логику политического процесса. В 1985 году Гейдар Алиев не мог претендовать на звание Генерального секретаря. Логика Гейдара Алиевича была такова: я не могу стать Генеральным секретарем, но я могу представлять огромный, многомиллионный пласт советских мусульман, тюрков и т.д. Все знают, что я - человек работоспособный...

Горбачев перечеркнул это... Он пошел против правил и в результате потерпел фиаско. В отличие от Гейдара Алиева, который из всех жизненных передряг выходил победителем. Таким он и останется в моей душе навсегда...