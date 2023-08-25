Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии

25 августа председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в стране делегацию Бельгии во главе с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Хаджей Лабиб.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

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