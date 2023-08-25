https://news.day.az/politics/1592485.html Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии - ФОТО
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии - ФОТО
25 августа председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в стране делегацию Бельгии во главе с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Хаджей Лабиб.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
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