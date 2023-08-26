Автор: Байрам Эльшадов

События последних месяцев показывают, что вопреки общепризнанному мнению, конфликты ведутся не только на поле боя и с оружием в руках. Конфликты также ведутся и в информационном пространстве, с той лишь разницей, что тут нет правил и информбои проходят с применением более грязных приемов. Посмотрите на информационную кампанию против Азербайджа, к которой подключились и продажные специалисты, и разношерстные манипуляторы реальностью, которые готовы к откровенной лжи ради продвижения своих интересов.

Учитывая эту ситуацию, возможно, в Армении не расчитывали на то, что гражданское общество Азербайджана сможет стать еще одним механизмом, который сдержит манипуляции Армении. Наверное многие не ожидали такого развития событий, в том числе и в Азербайджане. В первую очередь потому что за короткий промежуток времени НПО страны смогли добиться очень многого. Ярким примером является акция экоактивистов, в том числе, благодаря которой удалось усилить давление на армян. Это было качественно новым развитием, благодаря которому стало очевидно, что гражданское общество превратилось в значительную силу, способную влиять на политические события и климат.

Но дело не ограничилось лишь акцией экоактивистов. Азербайджанские НПО систематически проводят работу с ключевыми международными организациями, включая ООН, пытаясь донести свою позицию относительно ключевых политических вопросов для граждан страны. Сегодня гражданское общество превратилось в секретное оружие по борьбе с армянской пропагандой ненависти к Азербайджану. Также большую работу НПО проделывают в гуманитарной сфере, благодаря которой удается донести до этих структур альтернативную армянской позицию.

Важно отметить то, что азербайджанские НПО смогли улучшить качество обращений в вышеуказанные инстанции. Они стали более профессиональными с намного лучше подготовленной аргументацией, что делает невозможным игнорирование их позиции. В дополнение к улучшению политических позиций страны, это также положительно влияет на имидж азербайджанского общества.

Еще один успех, которого по праву достигли НПО Азербайджана связан с распространением информации о строительстве опасного для экологии объекта в Армении. Это позволило спасти не только экологию страны, но и других стран, граничащих с Азербайджаном и Арменией.

Вышеуказанные факты позволили гражданскому обществу Азербайджана трансформироваться в силу, ко мнению которой прислушиваются в других уголках планеты. В перспективе, НПО страны смогут создать широкую сеть, которая сможет выступать по важным вопросам с единой позиции. Это будет следующий этап эволюции гражданского общества.

Успехи азербайджанских НПО являются невиданными в истории страны. Долгое время гражданское общество являлось своеобразным "слабым звеном" и не могло дать положительный результат. Последние изменения вселяют большие надежды и показывают, что за короткое время ему удалось наверстать упущенное.

Гражданское общество Азербайджана имеет большой потенциал, оно должно продолжать свои успехи и повышать свое влияние на международном уровне. Несмотря на то, что был пройден очень большой путь за короткое время, было бы ошибочным считать, что основная работа уже сделана. Самая сложная часть еще впереди, но учитывая темпы развития, необходимо признать, что перспективы кажутся оптимистичными.