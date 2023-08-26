https://news.day.az/politics/1592565.html В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги - Хикмет Гаджиев
В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги - Хикмет Гаджиев
В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).
"Из аэропорта Зангилана в Лачин строится новая дорога. Азербайджан строит дороги и улучшает транспортные связи, в отличие от других стран, которые создают барьеры и препятствия. Путь - это культура и главная составляющая цивилизации!", - говорится в сообщении.
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