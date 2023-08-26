Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой.

"Дорогая Мехрибан ханум, от имени всей гимнастической семьи сердечно поздравляем Вас с днем рождения, желаем новых успехов в Вашей ответственной деятельности!", - отмечено в сообщении Федерации.

Day.Az представляет вниманию читателей данное видеопоздравление.