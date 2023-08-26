https://news.day.az/politics/1592605.html Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - ВИДЕО
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - ВИДЕО
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой.
"Дорогая Мехрибан ханум, от имени всей гимнастической семьи сердечно поздравляем Вас с днем рождения, желаем новых успехов в Вашей ответственной деятельности!", - отмечено в сообщении Федерации.
Day.Az представляет вниманию читателей данное видеопоздравление.
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