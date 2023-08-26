https://news.day.az/politics/1592623.html Состоялся визит замминистра иностранных дел Азербайджана в Австрию
Состоялся визит замминистра иностранных дел Азербайджана в Австрию
22-25 августа 2023 года состоялся визит заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева в Австрийскую Республику, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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