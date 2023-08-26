Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку.

Как сообщает в субботу Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 26 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что в рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.