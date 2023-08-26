https://news.day.az/politics/1592689.html Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку - ФОТО
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку - ФОТО
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку.
Как сообщает в субботу Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.
Было отмечено, что 26 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Отметим, что в рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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