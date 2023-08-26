Посол Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Украине.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом Каневский написал на своей странице в Facebook.

"Находясь в городе Лачин, я выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Украине. Да здравствует Украина! Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.