https://news.day.az/politics/1592699.html Посол Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Посол Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Украине.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом Каневский написал на своей странице в Facebook.
"Находясь в городе Лачин, я выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Украине. Да здравствует Украина! Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.
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