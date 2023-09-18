Римский статут не оправдает надежд Пашиняна

Автор: Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Никол Пашинян решил использовать против Азербайджана Международный уголовный суд. На днях он заявил, что Армения ратифицирует Римский статут полностью. А также успокоил возмущенную Москву, сказав, что это не связано с отношениями с Россией, просто по времени процесс совпал "с контекстом отношений России и МУС". Присоединение к Статуту он мотивировал "приграничной с Азербайджаном ситуацией, напряженностью". Лично у меня как у юриста возникает сомнение в том, что премьер-министр Республики Армения понимает, о чем речь.

Начнем с того, что Республика Армения, которая совершила агрессию в отношении Азербайджанской Республики, осуществив этнические чистки, на протяжении почти 30 лет оккупировала суверенные территории Азербайджанского государства (факты, зафиксированные во многих международных документах и признанные мировым сообществом), совершила массовые казни (массовые захоронения перманентно обнаруживаются на освобожденных территориях), не имеет ни морального, ни юридического права в чем-то обвинять Азербайджан.

Еще в 1990-е годы международные организации зафиксировали военные преступления, совершенные армянами в отношении Азербайджана и азербайджанцев. Например, был доклад Хьюман Райтс Вотч/Хельсинки (HRW), посвященный "войне за Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана", в котором рассматривался период с начала 1993 года до сентября 1994 года. Документ очень показательный. В нем выдвинуты требования к сепаратистам и к Еревану.

Сепаратистам организация предписывает:

1. Придерживаться соответствующих норм гуманитарного права в отношении жертв вооруженного конфликта, в частности:

а) прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, в особенности с использованием установок "Град", не позволяющих вести прицельный огонь;

б) прекратить насильственное перемещение азербайджанского мирного населения с захваченных территорий;

в) прекратить практику захвата заложников, немедленно в одностороннем порядке освободить всех заложников, в том числе и удерживаемых частными лицами;

г) прекратить осуществление тактики "выжженной земли" на захваченной территории противника в особенности грабежи, мародерство и поджоги гражданских объектов;

д) прекратить практику бесчеловечного обращения - включая внесудебные расправы - в отношении всех находящихся "вне боя".

2.Привлечь к ответственности виновных в нарушениях законов ведения войны".

Еревану организация рекомендовала:

1. Провести расследование и привлечь к ответственности воюющих в Карабахе военнослужащих армии Республики Армения или сотрудников МВД Армении, подозреваемых в таких грубых нарушениях Женевских конвенций, как убийство пленных и захват и удерживание заложников.

2. Разрешить проведение международного расследования по факту гибели 29 января 1994 г. восьми азербайджанских военнопленных в предварительном заключении министерства обороны Армении; незамедлительно предать гласности все результаты вскрытий и соответствующие выводы; наказать всех виновных в происшедшем".

К сожалению, такого адресного, требующего от армянских захватчиков конкретных действий документа со стороны международных организаций больше не помню. Само собой разумеется, что армяне никакую из рекомендаций HRW не выполнили. Учитывая, что эти преступления, включая геноцид в Ходжалы, были совершены Арменией до учреждения Международного уголовного суда, Азербайджан не может привлечь ее к ответственности за содеянное, даже если бы присоединился к Римскому статуту. Однако существуют и другие механизмы, к которым мы можем прибегнуть для наказания преступников.

О Римском статуте благодаря Пашиняну в последнее время очень много говорят, но немногие реально знают, что это такое. Как я уже отметил, не исключаю, что и сам премьер-министр Пашинян не знаком с темой. Иначе бы он не возлагал на ратификацию соглашения такие надежды. Он рассчитывает шантажировать Баку исками, которыми в обязательном порядке будет забрасываться МУС. Думаю, кто-то обнадежил Пашиняна, заверив, что ему удастся привлечь Баку по каким-то надуманным фактам. Думаю, свою роль сыграл и небезызвестный заказной доклад Окампо. Но Ереван будет разочарован.

На 1 марта 2023 года Римский статут был подписали 137 государствами, однако ратифицирован лишь 123-мя. Азербайджан, и до недавнего времени Республика Армения не были участниками этого международного договора. Государства же, ставшие участниками договора (статута), принимают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), в компетенцию которого входят наиболее серьезными преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества: преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии.

В соответствии со статьей 25 Статута, МУС обладает юрисдикцией в отношении физических лиц, а не государств. Суд не имеет преимущественной силы над внутренней юрисдикцией государства (юрисдикция Суда носит лишь дополнительный характер), а также в отношении преступлений, совершенных до вступления в силу Статута (лицо не подлежит уголовной ответственности за деяние, совершенное до вступления этого международного соглашения в силу). Если какое-либо государство становится участником Статута после его вступления в силу, Суд имеет юрисдикцию лишь в отношении преступлений, совершенных после вступления в силу Статута для этого государства.

В то же время в Римском статуте предусмотрено, что обратиться в суд с просьбой возбудить расследование могут государство-участник, Совет Безопасности ООН, а также прокурор суда по собственной инициативе. В случае обращения государства или прокурора суд может осуществлять свою юрисдикцию только при условии, что государство, на территории которого было совершено преступление или гражданином которого является обвиняемый, ратифицировало Римский статут. Снять это ограничение может только непосредственное обращение Совета Безопасности ООН. Также если государство не подписывало или не ратифицировало статут, но обвиняемый в совершении преступления является его гражданином, или преступление было совершено на его территории, то оно (государство) может признать юрисдикцию суда в отношении данного преступления, т.е. дать согласие на привлечение своего гражданина к ответственности.