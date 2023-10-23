Сильный Азербайджан с боеспособной армией беспокоит Запад

Это все вызовы практически одного порядка и нового уровня для Азербайджана, но кажется, Азербайджан к ним готов. Пока что это только тестирование реакции Баку как со стороны Евросоюза, так, например, и Канады, представителя уже англосаксонского мира.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, комментируя антиазербайджанские шаги, предпринимаемые рядом западных стран.

Первые сигналы из Евросоюза, отметил он, прозвучали еще до последних решений парламентов Канады и Австрии - когда от имени ПАСЕ было проявлено первое недовольство событиями в Карабахе и просквозило слово "санкции". Ключевая проблема для западных оппонентов Баку состоит в том, что, во-первых, все они сами, причем изначально, на старте переговоров по урегулированию конфликта в 90-х годов, признавали Карабах безусловной территорией Азербайджана. А, во-вторых, в том, что в результате молниеносных действий Баку в сентябре не смогли реализовать "признание суверенитета НКР" как "государства".

"В целом, западные оппоненты Азербайджана теперь рассчитывают на манипулирование проблемой армяно-азербайджанских границ, так как мирный договор еще не подписан. Для этого они там, в Гранаде, и поторопились с "признанием", подписанием Пашиняном границ, которые официально не установлены и со стороны Баку никак не подтверждены. Эта скорость вносит дополнительный хаос в процесс, и всем это ясно. Армянское лобби здесь, как видим, уже не причем, вопрос гораздо серьезнее", - считает Трофимчук.

По его словам, ни у Канады, ни у Австрии, ни даже у Франции, по факту, нет и не было реальных проблем с Азербайджаном. Однако у них проявляется общая, скоординированная линия, с прицелом на управление будущей ситуацией во всем регионе, на Южном Кавказе в целом. Тем более что с Ираном, лежащим прямо под Азербайджаном, США будут, так или иначе, пытаться решить вопрос в стратегическом плане. Сам Баку ни с кем ссориться не собирается, он считает, что мирную жизнь уже завоевал, тем более, что его уверенность и спокойствие базируются на прочном союзе с Турцией, которую Евросоюз трогать явно опасается, подчеркнул наш собеседник.

"Евросоюз не устраивает ситуация, при которой Азербайджан все-таки вышел из-под "хомута" Восточного партнерства, где его планировалось удерживать за счет неких обещаний лучшей жизни. За это ЕС постарается отомстить, в том числе с помощью Армении, которая, как раз наоборот, идет на усиление сотрудничества с Брюсселем. Саму Армению в НАТО и ЕС пока что не возьмут, Пашиняну еще надо выполнить негласную программу, "дорожную карту" по усилению напряженности с РФ, с попыткой выйти из основных межгосударственных объединений с российским участием.

Западу не нужен большой, сильный Азербайджан, по определению доминирующий на Южном Кавказе. К тому же еще и с практически самой сильной армией на евразийском пространстве, что было доказано в реальном деле, а не на словах. Для погашения этой активности будут использованы все инструменты. Европе нужен более, так сказать, покладистый Азербайджан, с учетом и его центральной роли в межрегиональном транзите сырья. Думаю, что и сам Баку пока что не использовал все инструменты, имеющиеся уже в его распоряжении. Но это отдельная тема", - сказал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева