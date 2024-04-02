На этот раз старые грабли ударят Армению так, что мало не покажется

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Формат брюссельской встречи, или, как ее называют - конференции сам по себе уже говорит о наличии опасных намерений у ее устроителей. Напомню, что встретятся Никол Пашинян, Энтони Блинкен и Урсула фон дер Ляйен.

Эта конференция ничего общего не имеет с мирным процессом на Кавказе. Армению нарочито вырывают из регионального расклада с тем, чтобы переманить на свою сторону и загрузить своими задачами. Речь идет, в первую очередь, о коллективном Западе с приматом Франции. Им необходимо, чтобы Армения как послушный инструмент выполняла волю западных покровителей и вдохновителей и играла роль надежного проводника западных интересов в регионе.

С Арменией все понятно. Она снова наступает на старые грабли, которые ударят ее по лбу, и на этот раз так, что ей мало не покажется.

Ситуация сложилась нелицеприятная. Если прежде руководители Азербайджана и Армении одновременно приглашались для участия в обсуждениях и встречах на полях европейских мероприятий, то теперь мы видим, что Армению фактически отделили от Азербайджана. Думаю, этим Запад хотел дать понять не столько Азербайджану, сколько России, что пора ей с Арменией расставаться. И что это решила не Москва, а он, Запад принял такое решение и за Россию, и за армян.

Вспомним, в период незадолго до антитеррористической операции Франция активно работала над своим проектом протащить через Совбез ООН резолюцию, дающую добро на размещение контингента так называемых миротворцев в Карабахе. То есть добиться международных механизмов "защиты армян". Но Азербайджан и его друзья не только предотвратили эти опасные попытки накалить обстановку, но и помогли торжеству справедливости.

Франция выступает во всех этих процессах в качестве непрошенного гостя, который нахраписто врывается в кавказские дела и пытается поудобнее здесь разместиться. Но тут есть один момент. Как Франция вольно обращается с Арменией, считая ее своим инструментом, так же США обращаются с самим Макроном. Французский лидер является игрушкой в их руках, им манипулируют как хотят. Поэтому Макрон действует безоглядно, не думая о том, чем это чревато для его собственной страны и стоит ли вот так неосторожно впрягаться в чужие дела, чтобы нажить себе проблемы. Задача, поставленная имперскими силами перед Макроном, заключается в том, чтобы во что бы то ни стало любой ценой добиться размещения западного сапога на кавказских землях. Мы прекрасно понимаем, насколько это опасно. Армения в определенном смысле продолжает оставаться форпостом России, хотя и несколько утратившим свою функцию. Там размещены военная база, пограничные силы ФСБ РФ, армянская экономика фактически контролируется и управляется российским деловым кластером.

Вопреки реалиям и вопреки здравому рассудку Макрон идет на провокацию. В черных тонах рисуется образ Азербайджана. Париж всеми силами старается навязать всему миру мысль о том, что наша страна вот-вот нападет на Армению, вынашивает зловещие планы и так далее. Хотя весь мир, в том числе и Макрон, прекрасно знают, что как раз Армения тридцать с лишним лет накаляла ситуацию в регионе, проводила политику оккупации, вела системную войну против мирных жителей Азербайджана в прифронтовой зоне. А сейчас все делают вид, что ничего этого не было. Макрон и Ко лепят из Азербайджана антигероя региона, мол, это Баку является возмутителем спокойствия, застрельщиком опасных тенденций и так далее. Это им необходимо в качестве повода, чтобы накалить обстановку, довести дело до жесткой эскалации, а потом включиться в процессы уже физически.

Безусловно, вся эта западная возня, помимо Азербайджана, направлена против интересов России и Ирана. И в какой-то мере против интересов Турции. Если западные силы будут присутствовать на Кавказе, они будут вести очень опасную политику, создавать новые очаги напряженности. Это лишний раз свидетельствует о том, что относительно региона вынашиваются опасные планы.

Мы еще раз убеждаемся, насколько дальновидным и мудрым политиком является Президент Ильхам Алиев, своевременно разработавший инициативу "3+3". Он рассматривает этот формат как платформу, которая будет предотвращать попытки внешних сил вмешиваться в дела нашего региона. Азербайджан, Грузия, Армения плюс Россия, Турция и Иран, имеющие прямые выходы на Кавказский регион. Этот формат наиболее оптимальный и успешный, он способен помочь реально решать вопросы, которые стоят ребром. А главный вопрос сегодня это достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Пока нет мира, нет и спокойствия за будущее Южного Кавказа.

Наша страна своей здравой позицией показала, что умеет вырабатывать конкретные решения, добиваться своих целей и, наконец, предотвращать вмешательство ненужных людей, сил, кругов и стран в дела региона. Неслучайно ставка на двусторонний формат в контактах с Арменией, на которую делает упор Президент Ильхам Алиев, тоже является предметом раздражения для западных центров. Азербайджан в минувшем году добился двустороннего взаимодействия с Арменией, состоялся обмен задержанными военнослужащими, Ереван поддержал кандидатуру Азербайджана на проведение саммита СОР29. Этот прорывной момент несколько огорчил западных политиков, так как показал, что Баку сыграл очень прагматично, отвергая ненужные и сумбурные механизмы посредников. Да и какие они посредники? Никакие они не посредники, а заинтересованные стороны, которые блюдут свои интересы и пытаются всеми правдами и неправдами вмешиваться в дела Кавказа, чтобы присутствовать здесь физически.

Встреча в Брюсселе никак не вписывается в контекст здравого смысла. Очевидно, что западные политики пытаются оттеснить от всех процессов в регионе Россию, Иран и Турцию. И, наконец, делают стратегическую ставку на Армению, как на игрока, способного создать здесь надежный плацдарм для западного присутствия.

В этой ситуации Азербайджан будет продолжать действовать в здравом русле, создавать потенциал для ее разблокирования. Поиски средств достижения мира не исчерпали свой ресурс, и в этом плане Азербайджан будет действовать активно и последовательно, как он это умеет делать. Если конференция 5 апреля состоится (а я не исключаю, что возможны какие-то непредвиденные и нештатные ситуации в самой Армении), своих целей она не добьется ни при каких обстоятельствах. Потому что в этом регионе есть сильный Азербайджан, есть Турция, Россия и Иран.

Ереван пошел на поводу у Брюсселя и Вашингтона, дав согласие на встречу и ждет от нее радужных результатов. Но результатом, скорее всего, станет очередное мертворожденное "дитя". Вот и все, что будет.