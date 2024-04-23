Жители Армении блокируют дороги на границе с Азербайджаном

В Армении во вторник проходят акции протеста против возвращения Азербайджану оккупированных территорий в Тавушской области на северо-востоке страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщают армянские СМИ, местные жители перекрыли автодороги местного значения в Тавушской области, автотрассу в Грузию, а также автотрассу Ереван-Севан.

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