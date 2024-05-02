На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссёр Джамиль Гулиев.

По его словам, в Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось.

"Это моноэтническое государство. И езидские курды уехали, и молокане уехали. И украинцы, которые в советское время приезжали на стройки, тоже уехали. Там никого не осталось", - сказал Гулиев.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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