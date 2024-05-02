https://news.day.az/politics/1656983.html В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стал заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссёр Джамиль Гулиев.
По его словам, в Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось.
"Это моноэтническое государство. И езидские курды уехали, и молокане уехали. И украинцы, которые в советское время приезжали на стройки, тоже уехали. Там никого не осталось", - сказал Гулиев.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре