Уверенные лидеры Европы - "Карабах" в "Топ-7"

До начала второй половины Премьер-лиги Азербайджана по футболу осталось всего несколько дней. Лидер чемпионата "Карабах" вошел в новый год с преимуществом над ближайшим соперником в восемь очков, потеряв семь баллов в 18 играх (одно поражение, две ничьи).

Доминированию агдамского клуба могут позавидовать лидеры многих чемпионатов.

İdman.biz проанализировал лидеров чемпионатов Европы, которые вошли в новый год с большим преимуществом и меньшим количеством поражений, чем "Карабах".

Наивысший показатель по обоим показателям у "Црвены Звезды" в чемпионате Сербии. Белградская команда, одержавшая 19 побед и сыгравшая вничью один раз в 20 матчах и не знающая, что такое поражение, потеряла всего два очка. Лидер чемпионата Сербии опережает ближайшего конкурента на 17 очков. Это означает, что "Црвена Звезда" сохранит свои позиции как минимум на протяжении пяти туров, даже при наихудшем сценарии. Если смотреть реалистично, то чемпиона можно назвать на 99 процентов.

"Галатасарай" в Турции и "Лудогорец" в Болгарии потеряли всего четыре очка. Оба непобежденных клуба дважды сыграли вничью. Стамбульский клуб сделал это в 18 играх, а представитель Разграда - в 19.

"Дифферданж" в Люксембурге и "Биркиркара" в Мальте потеряли по пять очков, сыграв вничью и потерпев одно поражение. Правда, мальтийцы сыграли всего 11 матчей и команде еще нужно выдать длинную серию без поражений, чтобы достичь высоких показателей лидеров других чемпионатов, сыгравших по 18-20 встреч. Люксембургской команде осталось сыграть 15 туров.

"Шериф", сыгравший вничью в трех из 14 матчей в Молдове, потерял шесть очков.

Такой же показатель, как у "Карабаха" (одно поражение, две ничьи, семь потерянных очков) имеют "Селтик" в Шотландии (22 игры), "Славия" в Чехии (19), "Зрински" в Боснии и Герцеговине (17) и "Виртус" в Сан-Марино (15).

С точки зрения опережения ближайшего преследователя еще пять команд Европы, помимо белградской "Црвены Звезды", имеют большее преимущество перед "Карабахом". В Шотландии "Селтик" опережает второе место на 15 очков. "Лудогорец" в Болгарии - на 13, "Будучность" в Черногории - на 12, "Галатасарай" в Турции - на 11, а "Шериф" в Молдове - на 11.