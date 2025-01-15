Билл Гейтс рассказал о величайшей ошибке на посту главы Microsoft

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал провал компании на рынке мобильных операционных систем своей "самой большой ошибкой", стоившей его корпорации $400 млрд. Выступая на мероприятии венчурной компании Village Global, Гейтс признал, что упущенная возможность закрепиться на этом рынке позволила Android стать доминирующей платформой, альтернативной iOS от Apple. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гейтс подчеркнул, что рынок ПО, особенно платформ, характеризуется принципом "победитель забирает все". По его словам, если бы Microsoft заняла второе место в сегменте мобильных ОС, компания получила бы значительную часть прибыли, вместо того чтобы эта прибыль досталась Google.

Запуск iPhone состоялся в июне 2007 года, а устройств на Android - в сентябре 2008 года. Windows Phone 7 от Microsoft вышел значительно позже, в октябре 2010 года, когда рынок мобильных ОС был уже практически поделен между Android и iOS (99,9% рынка). Поздний выход на рынок, по мнению Гейтса, и стал причиной провала Microsoft.

Контрастируя с доминированием Windows на рынке ПК, Гейтс отметил, что успех в мобильной сфере мог бы кардинально изменить положение Microsoft.

На слова Гейтса отреагировал сооснователь Android Рич Майнер, написавший в X (бывший Twitter), что Android был создан частично для того, чтобы предотвратить монополизацию Microsoft рынка мобильных телефонов, подобно тому, как это произошло с ПК. Майнер назвал жалобы Гейтса забавными.