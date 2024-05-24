Названа протяженность границы между Азербайджаном и Арменией, определенной в результате работ по делимитации

В результате работ по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией была определена линия границы протяженностью 12,7 км.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Отметим, что тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, которые сегодня были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

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