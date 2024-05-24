https://news.day.az/politics/1662604.html Названа протяженность границы между Азербайджаном и Арменией, определенной в результате работ по делимитации
Названа протяженность границы между Азербайджаном и Арменией, определенной в результате работ по делимитации
В результате работ по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией была определена линия границы протяженностью 12,7 км.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.
Отметим, что тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, которые сегодня были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.
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