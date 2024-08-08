Зарегистрированы 1 030 кандидатов в депутаты в связи с выборами в парламент Азербайджана

На данный момент в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана зарегистрированы 1 030 кандидатов в депутаты.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Отметим, что в связи с внеочередными парламентскими выборами в депутаты было выдвинуто 1 508 человек. Из выдвинутых в депутаты кандидатур были утверждены 1 462, из них 1 420 человек получили подписные листы, 1 197 человек вернули подписные листы.

Срок, отведенный для подачи в окружную избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты, истек 2 августа.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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