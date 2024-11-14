СОР29: Азербайджан искренен, желая помочь тем, кто слабее

Несмотря на все трудности, пережитые Азербайджаном, мы встали на ноги и сегодня уже способны принимать крупнейшие мероприятия мирового масштаба. Но Азербайджан не смотрит ни на кого свысока. Наоборот, набравшись сил, Баку взялся за содействие тем, кто сегодня пытается встать на ноги и переживает проблемы из-за изменений климата.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Напомню, что именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал международную помощь нуждающимся странам в период пандемии. А сегодня наша страна прилагает усилия для мобилизации мира на помощь малым островным государствам, для которых проблемы климата стали уже вопросами жизни или смерти.

Азербайджан не раз оказывал поддержку малым островным государствам, помогал справляться с последствиями стихийных бедствий и угрозами их продовольственной безопасности. Наша страна ввела для молодежи этих стран стипендиальные программы, дав возможность получить образование в вузах Азербайджана. Только за время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Обо всем этом Президент Ильхам Алиев говорил в своей речи на Саммите лидеров малых островных государств в рамках СОР29.

Хочу подчеркнуть - поддержка Азербайджаном стран, так сказать, "третьего мира", - это не политический заказ и не желание покрасоваться. Наша страна сама прошла через множество трудностей. Наш народ знает, что значит находиться под чужим сапогом, что значит не иметь возможности распоряжаться собственными ресурсами, мы знаем, каково это, когда на тебя смотрят свысока и считают страной третьего сорта. Азербайджан абсолютно искренен в своем желании помочь тем, кто слабее. Малые островные государства, за интересы которых радеет сегодня Баку, не способны своими силами справиться с проблемами, порожденными климатической катастрофой. У них нет для этого никаких возможностей, а развитой мир давно списал их со счетов и только пользуется их ресурсами. При этом следует учесть, что в изменениях климата нет никакой вины этих стран, но страдают от последствий более всего именно они.

Азербайджан на платформе СОР29 призывает мировое сообщество поддержать эти страны. Да, тут есть и элемент политики. А разве без этого бывает? Климатическая повестка сама по себе является частью мировой политики. Но не будем забывать, что проблемы климата касаются всех, независимо от того, насколько развита страна, какую политику проводит и какую религию исповедует. Никто не может и не должен оставаться равнодушным, потому что маленькие проблемы перерастают в большие, и следует работать над тем, чтобы этому помешать.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе конференции на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата", организованной в рамках СОР29 12 ноября, коснулась этой темы и подчеркнула, что только справедливое сотрудничество и готовность к реальным действиям приведут нас к успеху. По ее словам, Азербайджан хочет видеть эффективные действия, реальные решения и справедливое взаимодействие, а не манипуляции и давление, он хочет использовать платформу СОР для создания глобальной коалиции, где каждая страна, большая и маленькая, развитая и развивающаяся, имеет голос и право на справедливое отношение.

Прекрасные слова.

Внимание всего мира сегодня приковано к Азербайджану. И это объективная реальность. Это есть демонстрация реального подхода к нашей стране, а все, что озвучивается некоторыми кругами негативного в адрес Баку, это ничего не значащая пропаганда. Она может играть на нервах, но не влияет на конечный результат. И саммит СОР29 - тому подтверждение.

Несмотря на все усилия наших недругов и преследующих собственные интересы политических кругов и деятелей, климатическая конференция СОР29 проходит на очень высоком уровне, с участием лидеров многих стран мира. Как сказал в своей речи на открытии Саммита лидеров СОР29 Президент Ильхам Алиев, для участия в конференции прошли регистрацию 72 тысячи участников из 196 стран, и среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров.

Помимо негативных заявлений со стороны, внутри нашего общества тоже порой слышится, что зачем нам, мол, это нужно, зачем нам эти траты. Эти вопросы задаются еще со времен "Евровидения" и повторяются каждый раз, когда в Азербайджане проходит какое-то крупное международное мероприятие. Говорят об этом те, кто не видит дальше своего носа. На самом деле все, что делается в Азербайджане, имеет четкие цели и задачи. Мы думаем о будущем, и все наши шаги носят системный, программный характер. Руководство страны не принимает сиюминутных решений, каждый шаг делается с расчетом на перспективу.

То, что Азербайджан способен сегодня на столь высоком уровне провести такое масштабное мероприятие, как СОР29, это результат уже пройденного нами пути. Да, проведение таких мероприятий обходится недешево, но польза, которую они приносят стране, колоссальна и покрывает любые затраты. Наша страна значительно повысила свой авторитет и укрепила свои позиции на международной арене. За примерами не будем далеко ходить. То, что вопреки массированной и хорошо организованной кампании по срыву СОР29, десятки тысяч участников сегодня собрались в Баку; то, что лидеры и представители высших эшелонов власти ведущих стран мира приехали на саммит, - все это результат эффективной политики. Баку выбрал правильный путь для поиска общего языка с миром, хоть это было и трудно, и затратно, и не всегда встречалось с пониманием.

СОР29 позволит нам показать сущность и реалии Азербайджана. Десятки тысяч гостей, проведя почти две недели в нашей стране, узнают ее ближе, увидят все своими глазами, почувствуют теплоту нашего народа. Я очень рад, что в конференции участвуют также неправительственные и общественные организации, большое число сотрудников медиа. Для меня, как главы Азербайджанского общества Красного Полумесяца, очень важно участие в СОР29 генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джагана Чапагайна. Он дал прекрасное интервью азербайджанскому телевидению, представив позицию Международного движения КК и КП и призвав содействовать формированию фонда помощи странам, не способным самостоятельно справиться с последствиями изменений климата. В Баку прибыл также вице-президент Международного комитета Красного Креста Жиль Карбоннье, который присоединится к обсуждениям в рамках СОР29.

Очень важно, что Международное движение со столь авторитетной платформы представило свою позицию, озвученную господином Чапагайном. Наше национальное общество, национальные общества других стран активно представлены во всех процессах, связанных с борьбой с климатическими изменениями.

Азербайджан будет надежным мостом между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Как сказал в своем выступлении на Саммите лидеров СОР29 Президент Ильхам Алиев, Азербайджан как председатель COP29 постарается внести свой вклад в поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами и наладить отношения между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Мы можем быть очень полезны и нужны для наведения мостов между различными важными акторами по вопросам климатических изменений.

Наши партнеры должны знать, что этот "мост" надежен и никогда не подведет. Уверен, что Азербайджан будет выглядеть в этой роли очень достойно.

Речь Президента Ильхама Алиева на открытии Саммита мировых лидеров 12 ноября была очень искренней. Она была небольшой по объему, но содержала всю повестку, волнующую нашу страну. Азербайджан за короткое время провел огромную организационную работу, чтобы провести грандиозное мероприятие ООН - СОР29 на самом высоком уровне. И нам это удалось. Тем не менее, мы продолжаем видеть попытки очернения и дискредитации наших усилий, хотя конференция уже идет полным ходом. Необъективность - это большая проблема современного мира. Думаю, наш мир нуждается в организации международных встреч на тему двойных стандартов, избирательного отношения к странам и дискриминации. Это серьезные проблемы и они углубляются.

Под таким прессингом, под таким натиском проводить мероприятия гуманистического, общечеловеческого значения... Можно только дивиться несправедливости, с которой многие относятся к тем позитивным усилиям, которые предпринимает Азербайджан. Наша страна ничего не выигрывает лично для себя, впрягаясь в продвижение климатической повестки и решение проблем малых государств.

Мы уже смирились с многоликостью мировой политики, с двойными стандартами и неоднозначным отношением к нашим действиям и словам. Важно, что Азербайджан все равно продолжает двигаться к своей цели. Впереди у нас широкие горизонты. Мы достигаем одной цели, решаем одну задачу и движемся уже к новому горизонту, к еще большим успехам. У нас будут появляться все новые и новые перспективы.

СОР29 - это попытка открыть миру глаза на реалии. Человечество как лунатик ходит по краю пропасти, не имея координации между головой и своими действиями. СОР29 постарается помочь миру проснуться.

Лейла Таривердиева